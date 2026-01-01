Despliega Maxun con un solo clic.
Plataforma de código abierto sin código para convertir cualquier sitio web en flujos de trabajo de extracción de datos estructurados y automatizados.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Maxun
Maxun es una plataforma de datos web de código abierto y sin código que te permite extraer, rastrear, indexar y buscar en la web sin escribir código. Utilizando un grabador visual, simplemente navegas por un sitio web y Maxun convierte tus acciones en un robot de extracción reutilizable — no se requieren conocimientos de programación. La extracción impulsada por IA te permite describir en lenguaje sencillo qué datos quieres y hacer que se recuperen automáticamente.
Autoalojar Maxun en tu propio VPS te da control total sobre tus datos extraídos, la programación y las integraciones. La plataforma permite exportar a Google Sheets, Airtable y webhooks, e incluye un SDK y CLI completos para desarrolladores que quieran ir más allá. Esta implementación incluye PostgreSQL para la persistencia de datos y MinIO para el almacenamiento de archivos, lo que te proporciona una configuración completa y lista para producción.
Funciones clave de Maxun
Grabador sin código
Graba tus acciones de navegación una vez y Maxun las convierte en un robot de extracción repetible. No se requiere código.
Extracción de datos con IA
Describe los datos que quieres en lenguaje natural y deja que la extracción con tecnología LLM los localice y estructure por ti.
Rastreo web
Rastrea sitios web completos automáticamente, descubriendo y extrayendo contenido de cada página relevante dentro de un alcance definido.
Ejecuciones programadas
Programa los robots para que se ejecuten en un horario y entreguen datos estructurados actualizados a tu destino elegido sin intervención manual.
Integraciones flexibles
Exportar datos extraídos directamente a Google Sheets, Airtable o cualquier endpoint de webhook con soporte de integración integrado.
¿Por qué ejecutar Maxun en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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