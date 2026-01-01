Habitica transforma la productividad en un juego de rol donde completar tareas del mundo real sube de nivel a tu personaje, ganas oro y desbloqueas equipo. Crea hábitos para seguir comportamientos recurrentes, tareas diarias para las que se reinician cada día y tareas pendientes para objetivos únicos: perder cualquiera de ellas le cuesta salud a tu avatar, creando una auténtica responsabilidad a través de las mecánicas de juego.

Las funciones sociales te permiten unirte a gremios, participar en desafíos y realizar misiones en grupo donde los equipos derrotan monstruos completando tareas juntos. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene todos los datos de hábitos, el progreso del personaje y el historial social bajo tu control sin depender del servicio público.