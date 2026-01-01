Despliega Habitica con instalación en un clic.
Aplicación de productividad gamificada que convierte los hábitos, las tareas diarias y las listas de tareas en una aventura RPG con progresión de personaje y misiones sociales.
Elige un plan VPS para Habitica
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Habitica
Habitica transforma la productividad en un juego de rol donde completar tareas del mundo real sube de nivel a tu personaje, ganas oro y desbloqueas equipo. Crea hábitos para seguir comportamientos recurrentes, tareas diarias para las que se reinician cada día y tareas pendientes para objetivos únicos: perder cualquiera de ellas le cuesta salud a tu avatar, creando una auténtica responsabilidad a través de las mecánicas de juego.
Las funciones sociales te permiten unirte a gremios, participar en desafíos y realizar misiones en grupo donde los equipos derrotan monstruos completando tareas juntos. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene todos los datos de hábitos, el progreso del personaje y el historial social bajo tu control sin depender del servicio público.
Funciones clave de Habitica
Gestión de tareas RPG
Gana experiencia, oro y equipo completando tareas reales: sube de nivel a tu personaje de la misma manera que subes de nivel tus hábitos.
Hábitos y tareas diarias
Haz un seguimiento de comportamientos repetibles con hábitos y establece tareas recurrentes con tareas diarias que se reinician cada día, con penalizaciones de salud por los elementos no completados.
Misiones de grupo
Forma equipo con amigos o colegas para derrotar monstruos juntos: cada tarea completada inflige daño, haciendo que la responsabilidad grupal sea realmente divertida.
Sistema de clases
Desbloquea las clases de Guerrero, Mago, Pícaro o Sanador en el nivel 10, cada una con habilidades únicas que complementan diferentes estilos de productividad.
Recompensas personalizadas
Crea incentivos personales vinculados a la finalización de tareas: usa el oro ganado para desbloquear recompensas del mundo real que tú mismo defines.
¿Por qué ejecutar Habitica en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.