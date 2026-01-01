Despliega Outline con un solo clic.
Moderna wiki y biblioteca de conocimiento de código abierto con colaboración en tiempo real, búsqueda potente y edición Markdown atractiva para equipos.
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Todo lo que puedes crear con Outline
Outline es una base de conocimiento rápida y colaborativa diseñada para equipos que valoran tanto un diseño atractivo como una edición fluida en tiempo real. Construida en torno a un editor Markdown con comandos de barra, jerarquías de documentos anidadas y organización basada en colecciones, ofrece a los equipos de ingeniería, producto y operaciones un espacio de trabajo estructurado para una documentación que es tanto funcional como visualmente atractiva. El historial de versiones, los permisos granulares y la compatibilidad con múltiples proveedores de SSO la hacen adecuada para organizaciones de cualquier tamaño.
Alojar Outline en tu propio VPS significa que no hay restricciones de precios por usuario: miembros de equipo ilimitados con un coste de infraestructura fijo. Tu documentación y propiedad intelectual permanecen bajo tu control sin acceso de terceros a los datos, mientras que PostgreSQL y Redis se ejecutan localmente para un rendimiento óptimo sin dependencias de servicios externos.
Funciones clave de Outline
Colaboración en tiempo real
Múltiples miembros del equipo pueden editar el mismo documento simultáneamente con comentarios y sugerencias en línea, lo que hace que los sprints de documentación y los ciclos de revisión sean fluidos.
Potente búsqueda de texto completo
Busca instantáneamente en todos los documentos y colecciones, con resultados clasificados por relevancia para que la información correcta aparezca en segundos en lugar de minutos de navegación.
Autenticación flexible
Se integra con Google, Slack, Azure AD, GitHub y proveedores OIDC personalizados, permitiendo que los equipos inicien sesión con credenciales existentes sin gestionar cuentas separadas.
Historial de versiones
Cada cambio de documento se registra con visualización de diferencias y restauración completa, lo que proporciona a los equipos una red de seguridad para ediciones involuntarias y un registro de auditoría para el cumplimiento.
Organización de la colección
Organizar documentos en jerarquías anidadas y colecciones con controles de uso compartido granulares (públicos, de equipo o privados) que se adaptan a cualquier estructura de equipo.
¿Por qué ejecutar Outline en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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