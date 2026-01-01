Outline es una base de conocimiento rápida y colaborativa diseñada para equipos que valoran tanto un diseño atractivo como una edición fluida en tiempo real. Construida en torno a un editor Markdown con comandos de barra, jerarquías de documentos anidadas y organización basada en colecciones, ofrece a los equipos de ingeniería, producto y operaciones un espacio de trabajo estructurado para una documentación que es tanto funcional como visualmente atractiva. El historial de versiones, los permisos granulares y la compatibilidad con múltiples proveedores de SSO la hacen adecuada para organizaciones de cualquier tamaño.

Alojar Outline en tu propio VPS significa que no hay restricciones de precios por usuario: miembros de equipo ilimitados con un coste de infraestructura fijo. Tu documentación y propiedad intelectual permanecen bajo tu control sin acceso de terceros a los datos, mientras que PostgreSQL y Redis se ejecutan localmente para un rendimiento óptimo sin dependencias de servicios externos.