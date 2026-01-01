Tinode es una plataforma de mensajería instantánea totalmente de código abierto que ofrece una pila completa: un backend de servidor Go, clientes oficiales para web, iOS, Android y escritorio, y una API gRPC para integraciones personalizadas. Es compatible con mensajería individual y grupal, indicadores de escritura, confirmaciones de lectura, archivos adjuntos y cifrado de extremo a extremo opcional, llevando el conjunto de características de las plataformas de mensajería comerciales a la infraestructura que posees.

Autoalojar Tinode en un VPS significa que tus conversaciones, datos de usuario y transferencias de archivos nunca pasan por un servicio de mensajería de terceros. Usa el cliente web integrado justo después del despliegue o conecta tus propias aplicaciones móviles y web a través de la API gRPC o REST.