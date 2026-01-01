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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Tinode

Tinode es una plataforma de mensajería instantánea totalmente de código abierto que ofrece una pila completa: un backend de servidor Go, clientes oficiales para web, iOS, Android y escritorio, y una API gRPC para integraciones personalizadas. Es compatible con mensajería individual y grupal, indicadores de escritura, confirmaciones de lectura, archivos adjuntos y cifrado de extremo a extremo opcional, llevando el conjunto de características de las plataformas de mensajería comerciales a la infraestructura que posees.

Autoalojar Tinode en un VPS significa que tus conversaciones, datos de usuario y transferencias de archivos nunca pasan por un servicio de mensajería de terceros. Usa el cliente web integrado justo después del despliegue o conecta tus propias aplicaciones móviles y web a través de la API gRPC o REST.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tinode

Mensajería en tiempo real

Entrega mensajes instantáneos con indicadores de escritura, confirmaciones de lectura y reacciones a los mensajes a través de clientes web, iOS, Android y de escritorio simultáneamente.

Chats de grupo y canales

Crear conversaciones de grupo con membresía, roles y permisos configurables para equipos y comunidades de cualquier tamaño.

Cifrado de extremo a extremo

El cifrado E2E opcional mantiene el contenido de los mensajes privado: ilegible para el servidor y cualquier intermediario, incluso el tuyo propio.

Compartir archivos y medios

Comparte imágenes, archivos y adjuntos directamente en las conversaciones, almacenados en tu propio sistema de archivos o en un bucket compatible con S3.

Vídeo y llamadas de voz

El soporte WebRTC integrado permite realizar videollamadas y llamadas de voz directamente dentro de la interfaz de chat sin necesidad de cambiar a una aplicación separada.

gRPC y REST API

Las API completas de gRPC y REST te permiten integrar la mensajería de Tinode en aplicaciones personalizadas o integrarla con flujos de trabajo empresariales existentes.

¿Por qué ejecutar Tinode en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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