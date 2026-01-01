Implementa Littlelink-Server con un solo clic.
Alternativa a Linktree sin estado y autoalojada para páginas de biografía de creadores con docenas de botones de marca social integrados.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Littlelink-Server
Littlelink-Server es un servicio de enlace en la bio ligero, de código abierto y sin estado, creado como una alternativa autoalojada a Linktree. Genera una única página de destino que agrega todos tus enlaces importantes (perfiles sociales, canales de contenido, correo electrónico, páginas de donación) detrás de una URL corta que puedes poner en cualquier biografía.
Debido a que toda la página se genera a partir de variables de entorno, no hay base de datos, panel de administración ni precios por usuario. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el tráfico de visitantes, la marca y los análisis en una infraestructura que controlas, con la propiedad total del dominio y cero datos compartidos con una plataforma de terceros.
Funciones clave de Littlelink-Server
Contenedor sin estado
No se requiere base de datos ni almacenamiento persistente: toda la página se renderiza a partir de variables de entorno, lo que hace que las implementaciones sean rápidas y desechables.
150+ botones de marca
Incluye botones nativos y reconocibles para GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify y más de cien servicios adicionales de serie.
Temas claro y oscuro
Elige entre los modos de presentación claros y oscuros integrados para que coincida con tu marca personal sin escribir CSS personalizado.
Orden de botones personalizado
Reordena qué enlaces aparecen primero usando una lista simple separada por comas, para que los destinos más importantes permanezcan visibles sin necesidad de desplazarse.
Metadatos de Open Graph
Incluye etiquetas configurables de Open Graph y Twitter Card para que las previsualizaciones en plataformas sociales muestren tu avatar, nombre y biografía de forma clara.
Análisis de Umami opcional
Se integra con Umami autoalojado para rastrear clics en enlaces de forma privada sin cookies de terceros ni rastreadores externos.
¿Por qué ejecutar Littlelink-Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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