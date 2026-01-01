Implementa imgproxy con un solo clic.
Servidor de procesamiento de imágenes al vuelo rápido y seguro que redimensiona, convierte y optimiza imágenes mediante solicitudes sencillas basadas en URL.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con imgproxy
imgproxy es un servidor independiente de alto rendimiento para el procesamiento de imágenes sobre la marcha. En lugar de escribir código de manipulación de imágenes en tu aplicación o pagar tarifas de SaaS por transformación, despliegas imgproxy una vez y transformas imágenes a través de parámetros URL. Redimensiona, recorta, convierte, marca de agua y optimiza imágenes creando una URL. No se requieren cambios en tu almacenamiento de imágenes o en tu pipeline de entrega.
Construido sobre libvips, imgproxy procesa imágenes significativamente más rápido que ImageMagick con un menor uso de memoria. Es compatible con JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF y más, con selección automática de formato para la mejor relación calidad-tamaño. El autoalojamiento te ofrece transformaciones de imágenes ilimitadas a un coste fijo de VPS sin precios por solicitud.
Funciones clave de imgproxy
Procesamiento basado en URL
Transforma imágenes creando una URL: sin cambios en el código, sin necesidad de rehacer la canalización de imágenes y sin SDKs que instalar en tu aplicación.
Conversión de formato
Sirve automáticamente WebP o AVIF a los navegadores que los soporten, recurriendo a JPEG o PNG para clientes más antiguos.
Soporte para almacenamiento en la nube
Obtén imágenes de origen directamente desde S3, Google Cloud Storage, Azure Blob o cualquier URL HTTP sin copiar archivos al servidor.
Protección contra bombas de imagen
Los límites integrados en la resolución de origen y el tamaño de archivo evitan ataques de descompresión que podrían agotar la memoria del servidor.
Firma de URL
Las firmas criptográficas de URL evitan el uso no autorizado de tu instancia de imgproxy como un proxy de imágenes público de propósito general.
¿Por qué ejecutar imgproxy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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