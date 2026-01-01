Hasta un 69% de descuento en Expensave

Despliega Expensave con un solo clic.

Rastreador de gastos personales y familiares de cÃ³digo abierto para monitorear los hÃ¡bitos de gasto y gestionar los presupuestos del hogar.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega Expensave con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Expensave

Expensave es una aplicaciÃ³n de seguimiento de gastos de cÃ³digo abierto diseÃ±ada para individuos y familias que quieren tener control total sobre sus datos financieros. Con calendarios de gastos compartidos, importaciÃ³n de extractos bancarios e informes de hÃ¡bitos de gasto, convierte los datos de transacciones brutos en informaciÃ³n Ãºtil que te ayuda a entender a dÃ³nde va tu dinero.

Alojar Expensave en tu propio VPS mantiene los datos financieros sensibles fuera de los servidores comerciales de terceros, elimina las tarifas de suscripciÃ³n recurrentes y da acceso a cada miembro del hogar sin compartir credenciales, mientras que las copias de seguridad automÃ¡ticas protegen aÃ±os de historial de gastos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Expensave

Calendarios de gastos compartidos

MÃºltiples usuarios pueden contribuir al mismo calendario, lo que facilita que las familias y los compaÃ±eros de piso mantengan la transparencia del presupuesto del hogar.

Importar extracto bancario

Importa estados de cuenta de instituciones financieras para rellenar automÃ¡ticamente las transacciones, reduciendo la entrada manual y asegurando registros de gastos completos.

Informes de hÃ¡bitos de gasto

Los anÃ¡lisis visuales desglosan los ingresos y gastos por categorÃ­a a lo largo del tiempo, revelando patrones que te ayudan a tomar decisiones presupuestarias mÃ¡s inteligentes.

AplicaciÃ³n Web Progresiva

La PWA adaptable a mÃ³viles te permite registrar gastos desde cualquier dispositivo al instante, para que nunca te pierdas una transacciÃ³n sobre la marcha.

DiseÃ±o que prioriza la privacidad

Todos tus datos financieros permanecen en tu propio servidor: sin anÃ¡lisis de terceros, sin cuotas de suscripciÃ³n y sin riesgo de que una plataforma comercial cierre.

Â¿Por quÃ© ejecutar Expensave en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

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