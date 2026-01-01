Hasta un 69% de descuento en Foxel

Despliega Foxel con un solo clic.

Almacenamiento en la nube privada autoalojado con búsqueda semántica impulsada por IA en fotos, vídeos y documentos.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Foxel con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Foxel

Foxel es una plataforma de almacenamiento en la nube privada de código abierto que unifica archivos de discos locales, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox y otros backends detrás de una única interfaz web. Su característica destacada es la búsqueda semántica impulsada por IA, que te permite encontrar fotos, videos y documentos mediante descripciones en lenguaje natural en lugar de nombres de archivo.

Alojar Foxel por tu cuenta mantiene tu biblioteca multimedia personal, archivos de trabajo y archivos de equipo compartidos en una infraestructura que controlas totalmente, sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedores y sin que terceros escaneen tus datos para crear embeddings. El control de acceso basado en roles, los enlaces compartidos firmados y las asignaciones de protocolo a través de la API de S3 y WebDAV lo hacen adecuado tanto para individuos como para equipos pequeños.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Foxel

Búsqueda semántica con IA

Encuentra fotos y documentos describiéndolos en lenguaje sencillo utilizando modelos de incrustación configurables y bases de datos vectoriales Milvus o Qdrant.

Sistemas de almacenamiento unificados

Conecta discos locales, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox y más detrás de una interfaz de navegación con adaptadores conectables.

Control de acceso basado en roles

Definir roles personalizados con permisos de lectura, escritura, eliminación y uso compartido basados en rutas, utilizando comodines, expresiones regulares y reglas ordenadas por prioridad.

Vista previa de archivo integrada

Visualiza imágenes, vídeos, PDF, documentos de Office, texto y código fuente directamente en el navegador sin descargar el archivo original.

Mapeos de protocolo

Expón tu almacenamiento a través de puntos finales compatibles con S3, montajes WebDAV y enlaces directos firmados para scripts, aplicaciones y gestores de archivos del sistema operativo.

Plugin y agente de IA

Amplía la plataforma con plugins basados en manifiestos y un agente de IA integrado que realiza operaciones de archivos y tareas de automatización.

¿Por qué ejecutar Foxel en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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