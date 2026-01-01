Dittofeed es una alternativa de código abierto a Braze e Iterable, diseñada para equipos de producto y marketing que necesitan control total sobre la mensajería al cliente sin precios por mensaje. Te permite diseñar flujos de recorrido automatizados activados por el comportamiento del usuario —secuencias de incorporación, campañas de reactivación, alertas transaccionales y más— a través de canales de correo electrónico, SMS, WhatsApp, Slack y notificaciones push móviles.

Alojar Dittofeed por tu cuenta mantiene todos los datos de eventos de clientes, listas de contactos e historial de mensajes en tu propia infraestructura. Evitas las tarifas por asiento y por mensaje mientras conservas la capacidad de integrarte directamente con tu almacén de datos, conectar tu propio proveedor de correo electrónico y cumplir con los requisitos de residencia de datos.