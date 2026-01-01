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Plataforma de interacción con el cliente de código abierto para mensajería multicanal automatizada a través de correo electrónico, SMS, Slack y notificaciones push móviles.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Dittofeed

Dittofeed es una alternativa de código abierto a Braze e Iterable, diseñada para equipos de producto y marketing que necesitan control total sobre la mensajería al cliente sin precios por mensaje. Te permite diseñar flujos de recorrido automatizados activados por el comportamiento del usuario —secuencias de incorporación, campañas de reactivación, alertas transaccionales y más— a través de canales de correo electrónico, SMS, WhatsApp, Slack y notificaciones push móviles.

Alojar Dittofeed por tu cuenta mantiene todos los datos de eventos de clientes, listas de contactos e historial de mensajes en tu propia infraestructura. Evitas las tarifas por asiento y por mensaje mientras conservas la capacidad de integrarte directamente con tu almacén de datos, conectar tu propio proveedor de correo electrónico y cumplir con los requisitos de residencia de datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Dittofeed

Automatización del recorrido

Diseñar flujos de mensajes multipaso activados por eventos de usuario, retrasos de tiempo o la pertenencia a un segmento, utilizando un editor visual de arrastrar y soltar.

Entrega multicanal

Envía mensajes por correo electrónico, SMS, notificaciones push móviles, WhatsApp y Slack desde una única plataforma sin tener que gestionar proveedores separados por canal.

Segmentación conductual

Crea segmentos de audiencia dinámicos a partir de eventos y propiedades de usuario en tiempo real para dirigirte a los usuarios adecuados en el momento oportuno.

Biblioteca de plantillas

Crear y versionar plantillas de mensajes con un editor enriquecido, para luego reutilizarlas en múltiples recorridos y campañas.

Análisis de entrega

Monitoriza las tasas de apertura, las tasas de clics, las conversiones y los errores de entrega por recorrido y canal para optimizar la mensajería con el tiempo.

¿Por qué ejecutar Dittofeed en Hostinger?

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