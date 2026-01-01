Implementa MySQL con un solo clic.
La base de datos relacional de código abierto más popular del mundo, que impulsa aplicaciones web y plataformas en todas partes.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con MySQL
MySQL es la base de datos relacional de código abierto más utilizada del mundo, de confianza como la capa de datos detrás de innumerables sitios web, productos SaaS y aplicaciones empresariales. Combina el cumplimiento total de ACID a través del motor de almacenamiento InnoDB con replicación probada, un dialecto SQL maduro y un amplio soporte de controladores en todos los principales lenguajes de programación, por lo que las aplicaciones y frameworks que ya utilizas se conectan a ella sin cambios.
Ejecutar MySQL en tu propio VPS te proporciona CPU, memoria y disco dedicados para tus consultas, control total sobre la configuración y el ajuste, y un único servidor de base de datos compartido para todas tus aplicaciones sin las tarifas recurrentes y los límites de recursos de los servicios de bases de datos administrados.
Funciones clave de MySQL
Transacciones ACID
El motor InnoDB proporciona transacciones totalmente atómicas, consistentes, aisladas y duraderas, manteniendo los datos correctos bajo escrituras concurrentes y caídas.
Amplio ecosistema
Los controladores nativos para PHP, Python, Java, Node.js, Go y más significan que casi todos los frameworks y herramientas se conectan a MySQL directamente.
Replicación y escalado
La replicación de origen-réplica y la replicación de grupo integradas te permiten escalar las lecturas y crear topologías de alta disponibilidad a medida que tu carga de trabajo crece.
Soporte de documentos JSON
Un tipo de datos JSON nativo con indexación permite almacenar datos de documentos flexibles junto con tablas relacionales en una única base de datos.
Motor SQL maduro
Las funciones de ventana, las CTE y un optimizador basado en costes ofrecen consultas rápidas y expresivas para todo, desde búsquedas sencillas hasta análisis complejos.
¿Por qué ejecutar MySQL en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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