Databasus es una herramienta de gestión de backups de bases de datos autoalojada que centraliza los backups automatizados para PostgreSQL, MySQL y MongoDB bajo una única interfaz web. Gestiona todo el ciclo de vida de los backups: programación, ejecución, compresión, rotación de retención y monitorización del estado, sin necesidad de scripts separados para cada tipo de base de datos.

Alojar Databasus en tu propio VPS almacena los backups directamente en tu propia infraestructura, eliminando las tarifas de almacenamiento en la nube por gigabyte y manteniendo los datos sensibles bajo tu control. El panel de control web proporciona una visibilidad clara de las tasas de éxito de los backups, el uso del almacenamiento y el historial de tareas, mientras que los recursos dedicados del VPS aseguran que las tareas de backup se ejecuten sin afectar el rendimiento de la base de datos de producción.