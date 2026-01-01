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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Databasus

Databasus es una herramienta de gestión de backups de bases de datos autoalojada que centraliza los backups automatizados para PostgreSQL, MySQL y MongoDB bajo una única interfaz web. Gestiona todo el ciclo de vida de los backups: programación, ejecución, compresión, rotación de retención y monitorización del estado, sin necesidad de scripts separados para cada tipo de base de datos.

Alojar Databasus en tu propio VPS almacena los backups directamente en tu propia infraestructura, eliminando las tarifas de almacenamiento en la nube por gigabyte y manteniendo los datos sensibles bajo tu control. El panel de control web proporciona una visibilidad clara de las tasas de éxito de los backups, el uso del almacenamiento y el historial de tareas, mientras que los recursos dedicados del VPS aseguran que las tareas de backup se ejecuten sin afectar el rendimiento de la base de datos de producción.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Databasus

Soporte de múltiples bases de datos

Realiza copias de seguridad de PostgreSQL, MySQL y MongoDB desde una interfaz unificada, reemplazando la necesidad de gestionar scripts de copia de seguridad separados para cada motor de base de datos.

Reserva de citas automatizada

Configura los intervalos de copia de seguridad y las políticas de retención para que las copias de seguridad diarias, semanales y mensuales roten automáticamente sin intervención manual.

Panel de control basado en la web

Monitorizar el estado de las copias de seguridad, el uso del almacenamiento y el historial de trabajos desde una interfaz centralizada con alertas para fallos que requieran atención.

Verificación de la copia de seguridad

Realiza comprobaciones de integridad después de cada copia de seguridad para confirmar que la copia de seguridad es válida y utilizable antes de que cuente para tu política de retención.

Restauración a un momento dado

Restaurar bases de datos a una instantánea de respaldo específica, lo que permite la recuperación ante desastres y la prueba segura de datos de producción en entornos de staging.

¿Por qué ejecutar Databasus en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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