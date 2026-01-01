Despliega Grocy con un solo clic.
Aplicación autoalojada de gestión de comestibles y del hogar para el seguimiento de inventario de alimentos, fechas de caducidad y listas de la compra.
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Todo lo que puedes crear con Grocy
Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en web centrado en el inventario de alimentos. Registra lo que tienes, cuándo caduca y cuánto consumes, y luego utiliza esos datos para generar listas de la compra precisas, evitar el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tienes en la despensa.
El autoalojamiento en tu VPS significa que los datos de inventario de tu hogar se mantienen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en la tienda, y nunca vinculados a una suscripción ni cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto con otros servicios incluso en un VPS modesto.
Funciones clave de Grocy
Seguimiento de la fecha de caducidad
Registra las fechas de compra y caducidad de cada producto para que Grocy pueda alertarte antes de que los artículos se echen a perder, reduciendo el desperdicio de alimentos en todo el hogar.
Listas de compras inteligentes
Las listas de la compra se generan automáticamente a partir de los requisitos de las recetas y los umbrales mínimos de existencias, para que solo compres lo que realmente necesitas.
Escaneando códigos de barras
Escanea los códigos de barras de los productos desde cualquier navegador móvil para buscar y registrar artículos al instante sin escribir manualmente los nombres o las cantidades de los productos.
Administración de recetas
Guarda recetas con las cantidades de los ingredientes y deja que Grocy compruebe tu inventario actual antes de añadir exactamente lo que falta a la lista de la compra.
Integración de domótica
Una API REST completa permite integraciones con Home Assistant, aplicaciones de escáner de códigos de barras y otras herramientas autoalojadas para un flujo de trabajo doméstico totalmente automatizado.
¿Por qué ejecutar Grocy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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