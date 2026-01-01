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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Grocy

Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en web centrado en el inventario de alimentos. Registra lo que tienes, cuándo caduca y cuánto consumes, y luego utiliza esos datos para generar listas de la compra precisas, evitar el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tienes en la despensa.

El autoalojamiento en tu VPS significa que los datos de inventario de tu hogar se mantienen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en la tienda, y nunca vinculados a una suscripción ni cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto con otros servicios incluso en un VPS modesto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Grocy

Seguimiento de la fecha de caducidad

Registra las fechas de compra y caducidad de cada producto para que Grocy pueda alertarte antes de que los artículos se echen a perder, reduciendo el desperdicio de alimentos en todo el hogar.

Listas de compras inteligentes

Las listas de la compra se generan automáticamente a partir de los requisitos de las recetas y los umbrales mínimos de existencias, para que solo compres lo que realmente necesitas.

Escaneando códigos de barras

Escanea los códigos de barras de los productos desde cualquier navegador móvil para buscar y registrar artículos al instante sin escribir manualmente los nombres o las cantidades de los productos.

Administración de recetas

Guarda recetas con las cantidades de los ingredientes y deja que Grocy compruebe tu inventario actual antes de añadir exactamente lo que falta a la lista de la compra.

Integración de domótica

Una API REST completa permite integraciones con Home Assistant, aplicaciones de escáner de códigos de barras y otras herramientas autoalojadas para un flujo de trabajo doméstico totalmente automatizado.

¿Por qué ejecutar Grocy en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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