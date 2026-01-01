Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en web centrado en el inventario de alimentos. Registra lo que tienes, cuándo caduca y cuánto consumes, y luego utiliza esos datos para generar listas de la compra precisas, evitar el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tienes en la despensa.

El autoalojamiento en tu VPS significa que los datos de inventario de tu hogar se mantienen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en la tienda, y nunca vinculados a una suscripción ni cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto con otros servicios incluso en un VPS modesto.