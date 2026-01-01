Implementa Remark42 con un solo clic.
Motor de comentarios de código abierto centrado en la privacidad para blogs y sitios web — una alternativa ligera y autoalojada a Disqus.
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Todo lo que puedes crear con Remark42
Remark42 es un motor de comentarios ligero y de código abierto para blogs y sitios web, diseñado como una alternativa que respeta la privacidad a Disqus, Facebook Comments y otras plataformas de comentarios comerciales.
Escrito en Go para un bajo consumo de memoria y alta concurrencia, se incrusta mediante un único fragmento de JavaScript en cualquier sitio web — HTML estático, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js o cualquier otro framework — para añadir discusiones anidadas sin rastrear a los visitantes ni mostrar anuncios.
El autoalojamiento de Remark42 en tu VPS mantiene cada comentario, voto y cuenta de lector dentro de tu infraestructura en lugar de ser extraído por un SaaS de terceros para datos publicitarios. La pila compacta se ejecuta en un único contenedor con almacenamiento BoltDB integrado — no se requiere una base de datos o caché separada.
Funciones clave de Remark42
Fácil incrustación
Inserta un único fragmento de JavaScript en cualquier sitio web para añadir comentarios anidados: funciona con sitios estáticos, blogs y cualquier framework que permita HTML personalizado.
OAuth multi-proveedor
Los visitantes inician sesión con Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, o mediante autenticación anónima o por enlace de correo electrónico.
La privacidad primero
Sin píxeles de seguimiento, sin cookies de terceros, sin perfiles de comportamiento — Remark42 solo almacena lo necesario para mostrar comentarios y notificaciones.
Markdown e hilos
Soporte completo de Markdown incluyendo bloques de código, respuestas anidadas, votación y edición/eliminación con ventanas de tiempo configurables.
Herramientas de moderación
Herramientas de administración integradas para moderación masiva, bloqueo de IP, filtrado de contenido ofensivo, búsqueda de comentarios y notificaciones por correo electrónico/Telegram de nuevos comentarios.
Copia de seguridad y exportación
Almacenamiento compacto de BoltDB con copias de seguridad diarias automáticas, importador para comentarios de Disqus y WordPress, y exportación JSON para migración.
¿Por qué ejecutar Remark42 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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