Shelfmark es una aplicación web autoalojada que busca libros y audiolibros en múltiples fuentes simultáneamente —incluyendo catálogos web, indexadores de torrents, Usenet y canales IRC— y entrega los resultados a tu gestor de biblioteca local. Es compatible con el acceso multiusuario con un sistema de solicitudes integrado, para que los miembros del hogar puedan navegar y enviar solicitudes de descarga sin necesidad de cuentas separadas en cada integración.

Shelfmark se integra con Calibre, Calibre-Web, Grimmory y Audiobookshelf para añadir títulos descargados directamente a tu biblioteca existente. Toda la configuración y el historial se almacenan en una única base de datos SQLite dentro del directorio de configuración —no se requiere ningún servicio de base de datos externo.