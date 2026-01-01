EdgeDB es una base de datos de cĆ³digo abierto que rediseĆ±a el paradigma relacional. Construida sobre el probado motor de PostgreSQL, introduce un rico modelo de datos objeto-relacional, herencia de esquemas y EdgeQL, un lenguaje de consulta diseĆ±ado para ser mĆ”s expresivo y seguro que SQL. Los desarrolladores se benefician de propiedades calculadas, propiedades de enlace y herramientas de migraciĆ³n integradas que eliminan la gestiĆ³n manual de esquemas.

Alojar EdgeDB por tu cuenta en tu propio VPS te da control total sobre la configuraciĆ³n de la base de datos, la asignaciĆ³n de recursos y la residencia de datos. Puedes ajustar la configuraciĆ³n de PostgreSQL para que coincida con tu carga de trabajo, implementar estrategias de copia de seguridad personalizadas e integrarlo con tu infraestructura sin las limitaciones de los servicios de bases de datos gestionados.