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Motor de búsqueda rápido de código abierto con tolerancia a errores de escritura, facetado y resultados instantáneos como alternativa a Elasticsearch y Algolia.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Typesense

Typesense es un motor de búsqueda moderno y fácil de usar para desarrolladores, diseñado para la velocidad y la simplicidad. Ofrece resultados de búsqueda en menos de un milisegundo con tolerancia a errores de escritura integrada, clasificación inteligente, filtrado por facetas y búsqueda geográfica, sin la complejidad operativa de Elasticsearch.

Alojar Typesense en un VPS te proporciona un backend de búsqueda dedicado sin tarifas por consulta y control total sobre la indexación, el diseño del esquema y la configuración de clasificación. Está diseñado como una alternativa rentable a Algolia para desarrolladores que buscan capacidades de búsqueda potentes y de nivel de producción sin pagar precios de SaaS a gran escala.

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Funciones clave de Typesense

Búsqueda tolerante a errores tipográficos

Corrige automáticamente los errores ortográficos en las consultas de búsqueda para que los usuarios siempre encuentren resultados, incluso con una entrada imperfecta.

Resultados instantáneos

La indexación en memoria ofrece respuestas a consultas en submilisegundos para una experiencia de búsqueda ágil y con gran capacidad de respuesta.

Filtrado facetado

Permite a los usuarios refinar los resultados por categoría, rango de precios, valoración o cualquier campo personalizado con soporte de facetas integrado.

Búsqueda geográfica

Buscar y filtrar registros por proximidad geográfica utilizando campos de latitud y longitud con consultas de radio.

API simple

Una API REST limpia y bibliotecas cliente oficiales para JavaScript, Python, Ruby, Go y PHP facilitan la integración.

¿Por qué ejecutar Typesense en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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