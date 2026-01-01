Xibo CMS es una plataforma de señalización digital madura y completamente de código abierto, utilizada para diseñar diseños, organizar bibliotecas de medios y programar contenido en flotas de pantallas, desde una única pantalla de vestíbulo hasta miles de puntos finales en todo el país. El CMS gestiona usuarios, permisos, campañas, segmentación horaria y la generación de informes de prueba de reproducción, mientras que los ligeros reproductores Xibo que se ejecutan en Android, webOS, Tizen, Linux o Windows muestran el contenido en pantalla.

Alojar Xibo CMS en tu propio VPS mantiene los horarios, el análisis de audiencia y los activos multimedia bajo tu control, sin tarifas SaaS por pantalla. Esta plantilla incluye el CMS con MySQL, el relé de mensajes XMR para el control de reproductores en tiempo real, Memcached para el almacenamiento en caché y QuickChart para gráficos incrustados; todo ello interconectado y expuesto a través del proxy inverso Traefik preinstalado con HTTPS automático.