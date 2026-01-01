NocoBase es una plataforma de código abierto sin código/de bajo código, centrada en la escalabilidad, que combina una interfaz visual con una arquitectura basada en complementos para que tanto los desarrolladores ciudadanos como los ingenieros puedan colaborar eficazmente. Su motor de modelado de datos, constructor de interfaz de usuario de arrastrar y soltar, y herramientas de automatización de flujos de trabajo cubren desde aplicaciones CRUD sencillas hasta aplicaciones empresariales complejas de multiarrendamiento.

Alojar NocoBase en tu propio VPS elimina el precio por usuario, mantiene los datos empresariales sensibles en tu propia infraestructura y da a los equipos de desarrollo la libertad de instalar complementos personalizados e integrarse con sistemas internos sin ninguna restricción de proveedor.