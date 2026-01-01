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Plataforma sin código de código abierto extensible para crear herramientas internas y aplicaciones empresariales con una arquitectura basada en complementos.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con NocoBase

NocoBase es una plataforma de código abierto sin código/de bajo código, centrada en la escalabilidad, que combina una interfaz visual con una arquitectura basada en complementos para que tanto los desarrolladores ciudadanos como los ingenieros puedan colaborar eficazmente. Su motor de modelado de datos, constructor de interfaz de usuario de arrastrar y soltar, y herramientas de automatización de flujos de trabajo cubren desde aplicaciones CRUD sencillas hasta aplicaciones empresariales complejas de multiarrendamiento.

Alojar NocoBase en tu propio VPS elimina el precio por usuario, mantiene los datos empresariales sensibles en tu propia infraestructura y da a los equipos de desarrollo la libertad de instalar complementos personalizados e integrarse con sistemas internos sin ninguna restricción de proveedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de NocoBase

Modelado visual de datos

Define tablas, campos y relaciones complejas a través de una interfaz visual, con soporte para todos los tipos de campo comunes, incluyendo adjuntos, fórmulas y búsquedas.

Creador de interfaz de usuario de arrastrar y soltar

Diseña interfaces de aplicación responsivas organizando bloques y componentes en un lienzo, sin necesidad de código front-end para diseños estándar.

Arquitectura basada en plugins

Amplía la plataforma con plugins de la comunidad o personalizados para nuevos tipos de campo, acciones e integraciones sin modificar la aplicación principal.

Automatización del flujo de trabajo

Crea visualmente procesos de negocio condicionales y flujos de aprobación, activando acciones ante cambios en los datos sin escribir la lógica de backend desde cero.

Permisos basados en roles

Controla el acceso a los datos y elementos de la interfaz de usuario a nivel de rol, compatible con la multitenencia y el aislamiento a nivel de departamento dentro de una única instalación.

APIs autogeneradas

Cada modelo de datos expone automáticamente endpoints de la API REST, lo que permite la integración con sistemas externos y front-ends personalizados sin desarrollo adicional.

¿Por qué ejecutar NocoBase en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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