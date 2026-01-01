Implementa NocoBase con un solo clic.
Plataforma sin código de código abierto extensible para crear herramientas internas y aplicaciones empresariales con una arquitectura basada en complementos.
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Todo lo que puedes crear con NocoBase
NocoBase es una plataforma de código abierto sin código/de bajo código, centrada en la escalabilidad, que combina una interfaz visual con una arquitectura basada en complementos para que tanto los desarrolladores ciudadanos como los ingenieros puedan colaborar eficazmente. Su motor de modelado de datos, constructor de interfaz de usuario de arrastrar y soltar, y herramientas de automatización de flujos de trabajo cubren desde aplicaciones CRUD sencillas hasta aplicaciones empresariales complejas de multiarrendamiento.
Alojar NocoBase en tu propio VPS elimina el precio por usuario, mantiene los datos empresariales sensibles en tu propia infraestructura y da a los equipos de desarrollo la libertad de instalar complementos personalizados e integrarse con sistemas internos sin ninguna restricción de proveedor.
Funciones clave de NocoBase
Modelado visual de datos
Define tablas, campos y relaciones complejas a través de una interfaz visual, con soporte para todos los tipos de campo comunes, incluyendo adjuntos, fórmulas y búsquedas.
Creador de interfaz de usuario de arrastrar y soltar
Diseña interfaces de aplicación responsivas organizando bloques y componentes en un lienzo, sin necesidad de código front-end para diseños estándar.
Arquitectura basada en plugins
Amplía la plataforma con plugins de la comunidad o personalizados para nuevos tipos de campo, acciones e integraciones sin modificar la aplicación principal.
Automatización del flujo de trabajo
Crea visualmente procesos de negocio condicionales y flujos de aprobación, activando acciones ante cambios en los datos sin escribir la lógica de backend desde cero.
Permisos basados en roles
Controla el acceso a los datos y elementos de la interfaz de usuario a nivel de rol, compatible con la multitenencia y el aislamiento a nivel de departamento dentro de una única instalación.
APIs autogeneradas
Cada modelo de datos expone automáticamente endpoints de la API REST, lo que permite la integración con sistemas externos y front-ends personalizados sin desarrollo adicional.
¿Por qué ejecutar NocoBase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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