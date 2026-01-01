PigeonPod es un generador de feeds de podcasts autoalojado que convierte canales de YouTube, listas de reproducción, vídeos y contenido de Bilibili en feeds de podcasts RSS estándar. Suscríbete a cualquier canal de YouTube dentro de PigeonPod y descarga automáticamente nuevos episodios como audio o vídeo, generando un feed RSS protegido con contraseña al que cualquier cliente de podcasts, como Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts, puede suscribirse directamente.

A diferencia de las extensiones de navegador o las soluciones manuales, PigeonPod gestiona todo el proceso en tu propio servidor: la suscripción, la descarga mediante yt-dlp, la transcodificación mediante ffmpeg, la generación de feeds y la distribución RSS. Todas las herramientas necesarias están incluidas en la imagen de Docker. No hay nada más que instalar ni configurar.