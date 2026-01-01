HuggingChat (Interfaz de chat) es el código base de código abierto detrás de huggingface.co/chat, creado por Hugging Face como una interfaz de usuario pulida y personalizable para modelos de lenguaje grandes. A diferencia de las aplicaciones de chat bloqueadas por proveedor, utiliza el protocolo de la API de OpenAI, por lo que la misma implementación puede comunicarse con el enrutador de proveedores de inferencia de Hugging Face, OpenRouter, un servidor local de llama.cpp, Ollama, o cualquier otro punto final compatible simplemente intercambiando una URL y una clave.

Autoalojarlo en tu propio VPS mantiene cada conversación, llamada a herramienta MCP y archivo subido en la infraestructura que controlas, mientras te sigue dando acceso a miles de modelos abiertos y propietarios a través del backend de inferencia que prefieras.