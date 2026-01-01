Despliega Kodi con un solo clic.
Servidor de biblioteca multimedia Kodi sin interfaz gráfica para centralizar y compartir tu base de datos multimedia entre múltiples instancias de Kodi.
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Esta implementación de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente sin pantalla, lo que permite que múltiples clientes de Kodi en tu red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización, calificaciones y metadatos unificados. Una interfaz web integrada te permite gestionar fuentes multimedia, iniciar escaneos de biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.
El autoalojamiento en un VPS hace que tu biblioteca compartida de Kodi esté siempre disponible para cada cliente de tu red, independientemente de si cualquier otra máquina está en funcionamiento. Conecta tus otras instalaciones de Kodi a la base de datos y a los puertos de la interfaz web de la implementación para empezar a compartir tu biblioteca.
Funciones clave de Kodi
Biblioteca multimedia centralizada
Aloja una base de datos multimedia compartida respaldada por MariaDB a la que se conectan todos tus clientes Kodi, eliminando bibliotecas duplicadas y manteniendo el historial de visualización sincronizado.
Administración basada en navegador
Configura las fuentes multimedia, escanea nuevo contenido y gestiona los complementos a través de la interfaz web de Kodi sin necesitar una pantalla física.
Historial de visualización unificado
Todos los clientes Kodi conectados comparten el mismo progreso de visualización, calificaciones y metadatos, para que puedas reanudar el contenido desde cualquier dispositivo.
Servidor de biblioteca siempre activo
Ejecutarse en un VPS mantiene tu servidor de biblioteca disponible las 24 horas del día, incluso cuando los ordenadores personales o los reproductores multimedia están apagados.
Add-on administración
Instala y gestiona complementos de Kodi de forma remota a través de la interfaz web, ampliando la funcionalidad sin acceso directo al contenedor.
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