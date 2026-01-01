Esta implementación de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente sin pantalla, lo que permite que múltiples clientes de Kodi en tu red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización, calificaciones y metadatos unificados. Una interfaz web integrada te permite gestionar fuentes multimedia, iniciar escaneos de biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.

El autoalojamiento en un VPS hace que tu biblioteca compartida de Kodi esté siempre disponible para cada cliente de tu red, independientemente de si cualquier otra máquina está en funcionamiento. Conecta tus otras instalaciones de Kodi a la base de datos y a los puertos de la interfaz web de la implementación para empezar a compartir tu biblioteca.