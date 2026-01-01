Invoice Ninja es una plataforma de código abierto completa para crear facturas, hacer seguimiento de gastos, gestionar clientes y aceptar pagos. Con la confianza de más de 100.000 empresas en todo el mundo, es compatible con más de 40 pasarelas de pago, recordatorios automatizados, facturas recurrentes y seguimiento del tiempo: todo en una única aplicación autoalojada.

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