EverShop es una plataforma de comercio electrónico moderna y de código abierto, construida sobre Node.js, React y GraphQL. A diferencia de las plataformas de comercio electrónico heredadas basadas en PHP, EverShop está diseñada en torno a un escaparate de React renderizado en el lado del servidor, un sistema de extensión basado en gráficos y una persistencia de PostgreSQL, lo que proporciona a los desarrolladores un conjunto de herramientas familiar y a los compradores una experiencia rápida y similar a la de una aplicación.

Alojar EverShop en tu propio VPS mantiene los datos del comerciante, los registros de clientes y el historial de pedidos en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por transacción ni comisiones de plataforma. El catálogo, el tema, las integraciones de pago y las reglas de envío son configurables a través de la interfaz de administración, mientras que los desarrolladores pueden extender la plataforma con módulos TypeScript de primera clase.