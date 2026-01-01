Despliega EverShop con instalación en un clic.
Plataforma de ecommerce de código abierto moderna, construida con Node.js, React y GraphQL para tiendas online rápidas y personalizables.
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Todo lo que puedes crear con EverShop
EverShop es una plataforma de comercio electrónico moderna y de código abierto, construida sobre Node.js, React y GraphQL. A diferencia de las plataformas de comercio electrónico heredadas basadas en PHP, EverShop está diseñada en torno a un escaparate de React renderizado en el lado del servidor, un sistema de extensión basado en gráficos y una persistencia de PostgreSQL, lo que proporciona a los desarrolladores un conjunto de herramientas familiar y a los compradores una experiencia rápida y similar a la de una aplicación.
Alojar EverShop en tu propio VPS mantiene los datos del comerciante, los registros de clientes y el historial de pedidos en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por transacción ni comisiones de plataforma. El catálogo, el tema, las integraciones de pago y las reglas de envío son configurables a través de la interfaz de administración, mientras que los desarrolladores pueden extender la plataforma con módulos TypeScript de primera clase.
Funciones clave de EverShop
Stack JS moderno
Construido sobre Node.js, React y GraphQL, para que los desarrolladores extiendan la tienda y el panel de administración con la misma cadena de herramientas que ya utilizan en su día a día.
Renderizado del lado del servidor
La tienda online de React con SSR ofrece una carga inicial rápida y HTML optimizado para SEO de serie, con hidratación del lado del cliente para una navegación similar a una aplicación.
Catálogo e inventario
Gestiona productos, variantes, atributos, categorías y stock desde una única interfaz de administración con edición masiva e importación CSV.
Carrito y pago
Proceso de compra personalizable de una sola página con soporte para pedidos de invitados, códigos de descuento, reglas de envío y múltiples zonas de impuestos.
Sistema de extensión
La API de módulo de TypeScript de primera clase y el sistema de hooks hacen que sea sencillo añadir proveedores de pago personalizados, temas o lógica de negocio sin bifurcar el núcleo.
Backend de PostgreSQL
Todos los datos de catálogo, clientes y pedidos residen en PostgreSQL: fácil de respaldar, replicar y consultar directamente para informes o migraciones.
¿Por qué ejecutar EverShop en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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