Implementa AureusERP con un solo clic.
Plataforma ERP de código abierto para pymes que cubre finanzas, RR. HH., inventario, ventas y CRM en un sistema unificado.
Elige un plan VPS para AureusERP
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con AureusERP
AureusERP es una plataforma moderna de planificación de recursos empresariales de código abierto construida sobre Laravel 11 y FilamentPHP 3. Reúne finanzas, recursos humanos, gestión de inventario, ventas y gestión de relaciones con clientes bajo una única interfaz cohesiva: eliminando la necesidad de hojas de cálculo desconectadas y herramientas separadas.
Alojar AureusERP en tu propio VPS pone los datos de tu negocio completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario ni dependencia de un proveedor. Con más de 10.000 estrellas en GitHub y un desarrollo diario activo, ofrece una alternativa de código abierto creíble a las suites ERP de pago como Odoo o SAP Business One.
Funciones clave de AureusERP
Módulo de finanzas integrado
Gestiona las cuentas por pagar y por cobrar, los libros diarios, las facturas y los informes financieros desde un único panel de control unificado.
Recursos Humanos y Nómina
Rastrea a los empleados, los contratos, la asistencia y las solicitudes de ausencia sin cambiar entre herramientas de RR. HH. separadas.
Administración de inventario
Supervisar los niveles de existencias, almacenes, pedidos de compra y movimientos de productos en tiempo real para evitar el desabastecimiento y el exceso de existencias.
CRM y Embudo de ventas
Administrar clientes potenciales, oportunidades y cuentas de clientes a través de una vista de embudo conectada directamente a la facturación y al cumplimiento de pedidos.
FilamentPHP Panel de administración
La interfaz de administración limpia y rápida, construida sobre FilamentPHP 3, proporciona a cada módulo un aspecto y una sensación consistentes sin configuración adicional.
¿Por qué ejecutar AureusERP en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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