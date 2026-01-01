Hasta un 69% de descuento en AureusERP

Implementa AureusERP con un solo clic.

Plataforma ERP de código abierto para pymes que cubre finanzas, RR. HH., inventario, ventas y CRM en un sistema unificado.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
7,99  /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa AureusERP con un solo clic.

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Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con AureusERP

AureusERP es una plataforma moderna de planificación de recursos empresariales de código abierto construida sobre Laravel 11 y FilamentPHP 3. Reúne finanzas, recursos humanos, gestión de inventario, ventas y gestión de relaciones con clientes bajo una única interfaz cohesiva: eliminando la necesidad de hojas de cálculo desconectadas y herramientas separadas.

Alojar AureusERP en tu propio VPS pone los datos de tu negocio completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario ni dependencia de un proveedor. Con más de 10.000 estrellas en GitHub y un desarrollo diario activo, ofrece una alternativa de código abierto creíble a las suites ERP de pago como Odoo o SAP Business One.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AureusERP

Módulo de finanzas integrado

Gestiona las cuentas por pagar y por cobrar, los libros diarios, las facturas y los informes financieros desde un único panel de control unificado.

Recursos Humanos y Nómina

Rastrea a los empleados, los contratos, la asistencia y las solicitudes de ausencia sin cambiar entre herramientas de RR. HH. separadas.

Administración de inventario

Supervisar los niveles de existencias, almacenes, pedidos de compra y movimientos de productos en tiempo real para evitar el desabastecimiento y el exceso de existencias.

CRM y Embudo de ventas

Administrar clientes potenciales, oportunidades y cuentas de clientes a través de una vista de embudo conectada directamente a la facturación y al cumplimiento de pedidos.

FilamentPHP Panel de administración

La interfaz de administración limpia y rápida, construida sobre FilamentPHP 3, proporciona a cada módulo un aspecto y una sensación consistentes sin configuración adicional.

¿Por qué ejecutar AureusERP en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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