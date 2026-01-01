Hasta un 69% de descuento en FOSSBilling

Implementa FOSSBilling con un solo clic.

Plataforma de código abierto para gestionar facturación y administración de clientes para proveedores de hosting web, agencias y autónomos.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa FOSSBilling con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con FOSSBilling

FOSSBilling es un sistema de facturación y gestión de clientes gratuito y de código abierto, diseñado para empresas de alojamiento web, agencias y autónomos que necesitan una alternativa profesional autoalojada a las costosas suscripciones de software de facturación. Ofrece un portal de clientes completo donde los clientes pueden gestionar sus servicios, enviar tickets de soporte, pagar facturas y ver el historial de pedidos — todo desde una única interfaz de marca.

Autoalojar FOSSBilling mantiene todos los datos de los clientes, registros de pagos e historial de facturación bajo tu control directo, sin tarifas por transacción ni dependencia de proveedor. La plataforma es compatible con múltiples pasarelas de pago, facturación recurrente automatizada y un sistema de extensión modular que te permite adaptarlo con precisión a tus flujos de trabajo empresariales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FOSSBilling

Facturación recurrente automatizada

Configura productos de suscripción que facturen automáticamente a los clientes según tu ciclo de facturación definido, reduciendo el trabajo manual y asegurando una recaudación de ingresos predecible.

Tickets de soporte integrados

La mesa de ayuda integrada permite a los clientes abrir y hacer seguimiento a los tickets de soporte directamente dentro de su portal, manteniendo la comunicación de facturación y soporte en un solo lugar.

Múltiples pasarelas de pago

Conecta PayPal, Stripe y docenas de otros procesadores de pago para que los clientes puedan pagar facturas de la manera que mejor les convenga.

Portal de autoservicio para clientes

Los clientes pueden gestionar sus propios servicios, descargar facturas, actualizar los datos de contacto y supervisar el estado de su cuenta sin contactarte.

Gestión de pedidos y productos

Define productos configurables y niveles de precios, gestiona actualizaciones y degradaciones y automatiza ganchos de aprovisionamiento a través del sistema de módulos extensible.

Automatización cron integrada

La imagen oficial de Docker ejecuta el cron de FOSSBilling automáticamente cada cinco minutos, por lo que se generan las facturas y se renuevan las suscripciones sin necesidad de programación manual.

¿Por qué ejecutar FOSSBilling en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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