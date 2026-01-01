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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Plausible Analytics

Plausible Analytics es una alternativa de código abierto y centrada en la privacidad a Google Analytics que rastrea métricas esenciales de sitios web sin cookies, recopilación de datos personales ni banners de consentimiento. Su script de seguimiento pesa menos de 1 KB, por lo que prácticamente no tiene impacto en los tiempos de carga de la página mientras proporciona un panel de control limpio con toda la información de tráfico que necesitas.

Alojar Plausible en tu propio VPS mantiene cada vista de página y registro de evento en tu infraestructura sin acceso de terceros. Esta plantilla combina la aplicación Plausible con PostgreSQL para metadatos y ClickHouse para consultas de análisis de alto rendimiento, lo que te proporciona una configuración completa y lista para producción que retiene datos indefinidamente a un coste de infraestructura fijo.

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Funciones clave de Plausible Analytics

Seguimiento sin cookies

Mide el tráfico sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no necesitas un banner de consentimiento y cumples con el RGPD y la CCPA por defecto.

Script de menos de 1 KB

El script de seguimiento es más pequeño que la mayoría de las imágenes, sin añadir ningún retraso medible a la carga de las páginas, mientras sigue capturando todas las métricas esenciales.

Panel de control en tiempo real

Consulta el número de visitantes en tiempo real junto con las tendencias históricas, las fuentes de tráfico y las páginas principales en un único panel de control fácil de leer.

Objetivo y seguimiento de eventos

Supervisa las conversiones y eventos personalizados (envíos de formularios, clics en botones y enlaces salientes) sin escribir código de análisis complejo.

Motor de análisis de ClickHouse

El almacenamiento columnar de ClickHouse permite consultas rápidas en millones de visitas a páginas, para que los paneles de control se carguen al instante incluso en sitios con mucho tráfico.

¿Por qué ejecutar Plausible Analytics en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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