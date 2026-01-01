Despliega Thruk con un solo clic.
Interfaz web de monitorización multi-backend para Naemon, Nagios, Icinga y Shinken, basada en la API de Livestatus.
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Todo lo que puedes crear con Thruk
Thruk es una interfaz web de monitorización independiente y con muchas funciones, construida sobre la API de Livestatus. Reemplaza la antigua interfaz CGI de Nagios con una interfaz de usuario (UI) rápida y moderna, y añade capacidades que el núcleo de Nagios nunca ofreció: vistas paginadas de millones de servicios, paneles de control adaptados a móviles, procesos de negocio, informes de SLA y una potente API REST.
Alojar Thruk en tu propio VPS te permite consolidar todos los backends de Naemon, Nagios, Icinga y Shinken bajo un único panel de control. Esta plantilla incluye la distribución OMD Labs, por lo que también obtienes un núcleo de Naemon listo para consultar, gráficos de rendimiento RRD y el ecosistema completo de complementos de Thruk sin necesidad de compilación manual.
Funciones clave de Thruk
Soporte multi-backend
Consultar instancias de Naemon, Nagios, Icinga y Shinken simultáneamente y presentarlas como una vista de estado unificada.
Núcleo de Naemon incluido
Incluye un backend de Naemon funcional, gráficos de rendimiento RRD y Apache para que la interfaz de usuario web tenga datos en tiempo real desde el primer arranque.
Procesos de negocio
Agrupa cientos de comprobaciones de bajo nivel en servicios empresariales lógicos que muestren el impacto real en lugar del ruido de host sin procesar.
Informes de SLA
Genera informes de disponibilidad, interrupciones y SLA en PDF o Excel directamente desde la interfaz de usuario web sin herramientas de informes externas.
API REST
Automatizar paneles de control, tiempos de inactividad y reconocimientos a través de una API REST documentada que refleja cada capacidad de la UI.
UI optimizada para móviles
Paneles de control responsivos y un tema móvil dedicado permiten a los operadores clasificar incidentes desde un teléfono o una tablet de guardia.
¿Por qué ejecutar Thruk en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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