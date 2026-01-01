Thruk es una interfaz web de monitorización independiente y con muchas funciones, construida sobre la API de Livestatus. Reemplaza la antigua interfaz CGI de Nagios con una interfaz de usuario (UI) rápida y moderna, y añade capacidades que el núcleo de Nagios nunca ofreció: vistas paginadas de millones de servicios, paneles de control adaptados a móviles, procesos de negocio, informes de SLA y una potente API REST.

Alojar Thruk en tu propio VPS te permite consolidar todos los backends de Naemon, Nagios, Icinga y Shinken bajo un único panel de control. Esta plantilla incluye la distribución OMD Labs, por lo que también obtienes un núcleo de Naemon listo para consultar, gráficos de rendimiento RRD y el ecosistema completo de complementos de Thruk sin necesidad de compilación manual.