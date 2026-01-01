Despliega Listmonk con un solo clic.
Gestor autoalojado de newsletters y listas de email de alto rendimiento, diseñado para millones de suscriptores.
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Todo lo que puedes crear con Listmonk
Listmonk es una plataforma rápida y de código abierto para newsletters y listas de email, creada con Go para una máxima eficiencia. Gestiona millones de suscriptores con un uso mínimo de recursos, admite segmentación avanzada, personalización y análisis de campañas, y funciona con cualquier proveedor SMTP. Su interfaz de administración limpia facilita la gestión de listas y el envío de campañas sin la complejidad de las herramientas de marketing empresarial.
El autoalojamiento de Listmonk elimina las tarifas SaaS por email o por suscriptor, mantiene tus datos de suscriptor completamente en tu propia infraestructura y te permite configurar las tasas de envío y los proveedores SMTP exactamente como tu flujo de trabajo lo requiera, sin límites de plataforma ni bloqueo del proveedor.
Funciones clave de Listmonk
Segmentación de suscriptores
Crea campañas dirigidas segmentando a los suscriptores con atributos personalizados y listas dinámicas basadas en consultas.
Análisis de campaña
Rastrea las tasas de apertura, los clics, los rebotes y las bajas con informes detallados por campaña.
Múltiples proveedores SMTP
Conecta cualquier proveedor SMTP con conmutación por error y limitación de velocidad por proveedor para maximizar la entregabilidad.
Sistema de plantillas
Crea plantillas de correo electrónico HTML y de texto plano reutilizables con sustitución de variables para campañas personalizadas.
REST API
Gestiona suscriptores, listas y campañas programáticamente a través de una completa REST API.
Privacidad y Herramientas GDPR
Herramientas integradas de gestión de bajas, gestión de rebotes y exportación de datos para el cumplimiento normativo.
¿Por qué ejecutar Listmonk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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