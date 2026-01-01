SigNoz es una plataforma de observabilidad full-stack de código abierto, construida de forma nativa sobre OpenTelemetry. Sustituye a múltiples herramientas aisladas —un backend de rastreo, un almacén de métricas y un agregador de logs— con una única aplicación que correlaciona las tres señales en una única interfaz de usuario. Los ingenieros pueden saltar de una traza lenta directamente a los logs relacionados y a las métricas de infraestructura sin cambiar de pestaña ni unir los datos manualmente.

A diferencia de los proveedores de APM SaaS, autoalojar SigNoz en tu propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en una infraestructura que tú controlas, sin precios por puesto ni límites de retención de datos impuestos por un tercero. El motor de almacenamiento ClickHouse hace que las consultas sean rápidas incluso con altos volúmenes de ingesta, y el soporte nativo de OpenTelemetry significa que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs específicos del proveedor.