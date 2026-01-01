ZNC es un bouncer IRC avanzado (también llamado BNC) que mantiene una conexión persistente a las redes IRC en tu nombre. Registra mensajes mientras estás sin conexión, los reproduce cuando te reconectas y te permite conectar desde múltiples clientes IRC a la misma identidad simultáneamente. Después de más de 15 años de desarrollo, ZNC sigue siendo el estándar de facto para los bouncers IRC autoalojados.

Autoalojar ZNC en un VPS te proporciona una presencia IRC estable y siempre en línea con un historial de mensajes completo, plugins modulares para notificaciones, registro e identificación, además de una interfaz de administración web para añadir redes y configurar canales sin tocar los archivos de configuración.