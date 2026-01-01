Despliega ZNC con un solo clic.
Bouncer de IRC siempre activo que te mantiene conectado a las redes de IRC 24/7 y reproduce los mensajes perdidos.
Elige un plan VPS para ZNC
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ZNC
ZNC es un bouncer IRC avanzado (también llamado BNC) que mantiene una conexión persistente a las redes IRC en tu nombre. Registra mensajes mientras estás sin conexión, los reproduce cuando te reconectas y te permite conectar desde múltiples clientes IRC a la misma identidad simultáneamente. Después de más de 15 años de desarrollo, ZNC sigue siendo el estándar de facto para los bouncers IRC autoalojados.
Autoalojar ZNC en un VPS te proporciona una presencia IRC estable y siempre en línea con un historial de mensajes completo, plugins modulares para notificaciones, registro e identificación, además de una interfaz de administración web para añadir redes y configurar canales sin tocar los archivos de configuración.
Funciones clave de ZNC
Presencia en IRC siempre activa
Se mantiene conectado a cada red a la que te unes para que no te pierdas mensajes ni pierdas los registros de tus nicks durante el tiempo de inactividad del escritorio.
Repetición multicliente
Conéctate desde clientes de escritorio, móviles y web simultáneamente: ZNC reproduce los mensajes perdidos y mantiene a cada cliente sincronizado.
Sistema de plugins modular
Módulos integrados para el registro, autenticación de NickServ, fail2ban, ciclo de canales, notificaciones push y docenas más.
Interfaz de administración web
Gestiona usuarios, redes, canales y módulos desde un navegador: sin necesidad de editar configuraciones manualmente o usar comandos de bot de IRC.
Soporte multiusuario
Las cuentas por usuario con redes aisladas y configuraciones de módulo permiten a hogares o equipos compartir una instancia de ZNC a través de identidades de IRC distintas.
¿Por qué ejecutar ZNC en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de Q&A de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad