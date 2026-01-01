PinePods es un gestor de podcasts de código abierto diseñado para hogares, equipos y oyentes individuales que quieren mantener su historial de escucha fuera de servidores de terceros. Combina una interfaz web pulida con clientes nativos para Android, iOS y de escritorio, para que cada dispositivo se mantenga sincronizado sin depender de plataformas de podcasts comerciales.

Lo que hace que PinePods destaque es su modelo multiusuario de primera clase junto con el soporte integrado para la API de gpodder y la integración con PodcastIndex. Cada miembro obtiene suscripciones, cola e historial de reproducción independientes mientras comparte un único backend. Autoalojar el servidor en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones, hábitos de escucha y episodios descargados completamente privados y libres de rastreadores publicitarios.