Despliega PinePods con instalación en un solo clic.
Gestor de podcasts multiusuario autohospedado con sincronización entre dispositivos, búsqueda en PodcastIndex y aplicaciones móviles nativas.
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PinePods es un gestor de podcasts de código abierto diseñado para hogares, equipos y oyentes individuales que quieren mantener su historial de escucha fuera de servidores de terceros. Combina una interfaz web pulida con clientes nativos para Android, iOS y de escritorio, para que cada dispositivo se mantenga sincronizado sin depender de plataformas de podcasts comerciales.
Lo que hace que PinePods destaque es su modelo multiusuario de primera clase junto con el soporte integrado para la API de gpodder y la integración con PodcastIndex. Cada miembro obtiene suscripciones, cola e historial de reproducción independientes mientras comparte un único backend. Autoalojar el servidor en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones, hábitos de escucha y episodios descargados completamente privados y libres de rastreadores publicitarios.
Funciones clave de PinePods
Cuentas multiusuario
Cada miembro tiene suscripciones independientes, colas e historial de escucha respaldados por un servidor compartido. Ideal para familias u hogares compartidos.
Sincronización multidispositivo
La posición de reproducción, la cola y las suscripciones se sincronizan en tiempo real entre clientes web, Android, iOS y de escritorio a través de la API gpodder integrada.
Búsqueda de PodcastIndex
Descubre nuevos programas a través del catálogo abierto de PodcastIndex o la búsqueda de iTunes sin enviar consultas a directorios con publicidad.
Descargas de episodios
Descargar episodios al servidor para la escucha sin conexión, el archivado y la protección contra la desaparición de programas de las fuentes públicas.
Canales de YouTube
Suscríbete a canales de YouTube como si fueran pódcasts, con extracción de audio para que puedas escuchar de la misma manera que lo haces con los programas habituales.
Importación y copia de seguridad de OPML
Mueve tus suscripciones de podcast existentes a través de OPML, programa copias de seguridad automáticas y exporta todo cuando lo necesites.
¿Por qué ejecutar PinePods en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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