Implementa OwnTracks Recorder con un solo clic.
Backend autoalojado que almacena y visualiza los datos de ubicación publicados por las aplicaciones de teléfono de OwnTracks a través de MQTT.
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Todo lo que puedes crear con OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder es el backend oficial para las aplicaciones de iOS y Android de OwnTracks, ofreciéndote una alternativa completamente autoalojada a los servicios comerciales de ubicación compartida. El Recorder se suscribe a tu broker MQTT privado, ingiere las publicaciones de ubicación de tus teléfonos y almacena cada punto como archivos planos en el disco sin necesidad de una base de datos externa.
Un servidor HTTP integrado expone una API REST, un flujo WebSocket en vivo y vistas predefinidas para las últimas posiciones, los trayectos diarios y los mapas GeoJSON. Esta plantilla incluye el Recorder con un broker Eclipse Mosquitto que tiene la autenticación por contraseña habilitada de fábrica, para que puedas apuntar tus aplicaciones OwnTracks a tu VPS y empezar a recopilar el historial de ubicaciones sin enviar nunca tus datos de movimiento a un tercero.
Funciones clave de OwnTracks Recorder
Backend de ubicación privada
Almacena cada publicación de posición de tus aplicaciones OwnTracks en tu propio servidor sin la intervención de una nube de terceros.
MQTT broker integrado
Eclipse Mosquitto integrado con autenticación de contraseña está listo para que los teléfonos se conecten desde cualquier lugar de internet.
Mapa en vivo y rutas
La UI web muestra las últimas posiciones, las rutas diarias y un mapa en tiempo real que se actualiza a través de WebSocket a medida que llegan nuevas ubicaciones.
API REST y WebSocket
Consulta las ubicaciones almacenadas como JSON, GeoJSON o CSV a través de una API REST documentada, o transmite actualizaciones a través de WebSocket.
Almacenamiento de archivos simples
No se necesita una base de datos SQL para operar: los puntos se escriben como archivos planos que son fáciles de respaldar, inspeccionar y archivar.
Ganchos de Lua y ocat
Amplía la ingesta con ganchos Lua y el historial de consultas desde la línea de comandos mediante la utilidad ocat incluida.
¿Por qué ejecutar OwnTracks Recorder en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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