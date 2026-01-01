OwnTracks Recorder es el backend oficial para las aplicaciones de iOS y Android de OwnTracks, ofreciéndote una alternativa completamente autoalojada a los servicios comerciales de ubicación compartida. El Recorder se suscribe a tu broker MQTT privado, ingiere las publicaciones de ubicación de tus teléfonos y almacena cada punto como archivos planos en el disco sin necesidad de una base de datos externa.

Un servidor HTTP integrado expone una API REST, un flujo WebSocket en vivo y vistas predefinidas para las últimas posiciones, los trayectos diarios y los mapas GeoJSON. Esta plantilla incluye el Recorder con un broker Eclipse Mosquitto que tiene la autenticación por contraseña habilitada de fábrica, para que puedas apuntar tus aplicaciones OwnTracks a tu VPS y empezar a recopilar el historial de ubicaciones sin enviar nunca tus datos de movimiento a un tercero.