Implementa SmokePing con 1 clic.
Monitor de latencia y pérdida de paquetes de larga duración que visualiza la fluctuación de la red y la accesibilidad como gráficos RRD ahumados.
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SmokePing es un monitor de latencia de larga duración que sondea objetivos a intervalos regulares y muestra los resultados como gráficos RRD 'smokey', donde la banda de color alrededor de la mediana visualiza la fluctuación (jitter) y la pérdida de paquetes de un vistazo. Desarrollado por Tobias Oetiker (el autor de MRTG y RRDtool), ha sido la herramienta de facto para la accesibilidad de la red para ISPs, proveedores de hosting y laboratorios domésticos durante más de veinte años.
Alojar SmokePing en tu propio VPS te proporciona un punto de vista permanente para medir cómo una ubicación fija ve el resto de internet — útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar proveedores de tránsito, supervisar el cumplimiento de SLA para sitios remotos y mantener un registro a largo plazo de la accesibilidad de tus servicios. La implementación incluye volúmenes persistentes tanto para la configuración como para la base de datos RRD histórica.
Funciones clave de SmokePing
Gráficos RRD ahumados
Representar la latencia media con una banda de color que muestra la varianza y la pérdida de paquetes en una sola imagen, haciendo que el jitter y las degradaciones de servicio sean inmediatamente visibles.
Múltiples tipos de sonda
Combina sondas ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing y Curl en una sola instancia para monitorizar conjuntamente las rutas de red y la accesibilidad de las aplicaciones.
Objetivos jerárquicos
Agrupa los objetivos en secciones con estructura de árbol para que los paneles de control se mantengan legibles cuando supervisas muchos hosts en distintas regiones, sitios o proveedores.
Alertas de límite
Activar alertas por correo electrónico o basadas en scripts cuando un objetivo supera los umbrales configurables de pérdida o latencia durante un período prolongado.
Sondas maestro/esclavo
Ejecuta nodos SmokePing adicionales como esclavos en puntos de observación remotos y consolida sus resultados en la interfaz de usuario maestra para una monitorización multiubicación.
Retención a largo plazo
Las bases de datos RRD rotatorias mantienen vistas diarias, semanales, mensuales y anuales con un uso de disco constante, ideal para detectar degradaciones a largo plazo.
¿Por qué ejecutar SmokePing en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
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