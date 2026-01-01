SmokePing es un monitor de latencia de larga duración que sondea objetivos a intervalos regulares y muestra los resultados como gráficos RRD 'smokey', donde la banda de color alrededor de la mediana visualiza la fluctuación (jitter) y la pérdida de paquetes de un vistazo. Desarrollado por Tobias Oetiker (el autor de MRTG y RRDtool), ha sido la herramienta de facto para la accesibilidad de la red para ISPs, proveedores de hosting y laboratorios domésticos durante más de veinte años.

Alojar SmokePing en tu propio VPS te proporciona un punto de vista permanente para medir cómo una ubicación fija ve el resto de internet — útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar proveedores de tránsito, supervisar el cumplimiento de SLA para sitios remotos y mantener un registro a largo plazo de la accesibilidad de tus servicios. La implementación incluye volúmenes persistentes tanto para la configuración como para la base de datos RRD histórica.