Horilla es una plataforma de gestión de recursos humanos y CRM de código abierto, construida sobre Django y PostgreSQL. Unifica el ciclo de vida completo del empleado: contratación, incorporación, asistencia, permisos, nóminas, rendimiento, mesa de ayuda y desvinculación; junto con un CRM integrado para embudos de ventas y registros de clientes, reemplazando varias herramientas SaaS con una única pila autoalojada.

Autoalojar Horilla en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados, los salarios y los registros de clientes bajo tu control directo y sin tarifas por usuario. Retienes acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, además de la libertad de ampliar módulos sin depender de las hojas de ruta de los proveedores.