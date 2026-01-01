Silex es la alternativa de código abierto a Webflow, un creador de sitios web visual y sin código que funciona completamente en el navegador y produce archivos HTML y CSS estándar. A diferencia de los creadores de sitios web comerciales que bloquean tus diseños y contenido en su plataforma, Silex almacena todo como archivos planos en tu propio servidor. Se conecta a CMSs headless para contenido dinámico, se integra con generadores de sitios estáticos como 11ty y se puede extender a través de un sistema de plugins.

Alojar Silex en un VPS ofrece a los diseñadores web y agencias un espacio de trabajo con proyectos ilimitados a un coste de servidor fijo, sin tarifas por sitio y sin depender de que una plataforma de terceros permanezca en línea o sea asequible.