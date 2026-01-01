Implementa Mylar3 con 1 clic.
Descargador de cómics autohospedado y gestor de biblioteca que automatiza el seguimiento de nuevas publicaciones a través de fuentes NZB y torrent.
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Todo lo que puedes crear con Mylar3
Mylar3 es la bifurcación de Python 3 de Mylar, mantenida activamente, un descargador de cómics automatizado y gestor de biblioteca que monitoriza series, pone en cola nuevos números a medida que se publican, entrega las descargas a tu cliente existente y post-procesa los archivos CBR/CBZ resultantes en una biblioteca limpia. Se comunica con SABnzbd, NZBGet y una amplia gama de clientes de torrent, incluyendo qBittorrent, Transmission, Deluge y rTorrent.
Alojar Mylar3 en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, cola de seguimiento y credenciales de cliente de descarga dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio SaaS. Combinado con un lector de cómics como Komga o Kavita, la implementación se convierte en una pila personal estilo Plex para cómics, recuperando automáticamente nuevos números en una biblioteca que los lectores móviles y de escritorio pueden consumir desde cualquier lugar.
Funciones clave de Mylar3
Listas de seguimiento de series
Sigue series en curso, números individuales, arcos argumentales y one-shots para que los nuevos lanzamientos se pongan en cola automáticamente en el momento en que estén disponibles.
Clientes NZB y torrent
Delega las descargas a SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent y otros clientes a través de sus APIs estándar.
Integraciones de indexador
Busca en indexadores Newznab/Torznab, proveedores públicos de DDL y fuentes RSS configurables para encontrar cada incidencia monitorizada.
Postprocesamiento de biblioteca
Cambia el nombre, mueve y etiqueta los archivos descargados en una estructura de carpetas limpia (CBR/CBZ) adecuada para Komga, Kavita, ComicRack y otros.
Metadatos de ComicVine
Extrae las portadas, la numeración de los ejemplares y los metadatos del editor de ComicVine para que la biblioteca se mantenga consistente y bien etiquetada.
Programador en segundo plano
Realiza comprobaciones programadas continuas para detectar nuevos problemas, relleno faltante y tareas de renombrado, para que la biblioteca se actualice sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar Mylar3 en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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