Hasta un 69% de descuento en CyberChef

Implementa CyberChef con un solo clic.

El "Cyber Swiss Army Knife" del GCHQ con más de 300 operaciones para codificación, cifrado y análisis de datos en el navegador.

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VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Implementa CyberChef con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con CyberChef

CyberChef es una potente herramienta de manipulación de datos basada en la web desarrollada por GCHQ, que ofrece más de 300 operaciones integradas, como cifrado, codificación, compresión, hashing y conversión de formatos de datos, todo ello mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. El sistema de recetas único te permite encadenar múltiples operaciones en flujos de trabajo reutilizables y compartibles, mientras que la función "Magic" detecta automáticamente los tipos de codificación para acelerar el análisis.

Dado que CyberChef procesa todo del lado del cliente en tu navegador, los datos sensibles nunca salen de tu máquina. Autoalojar tu propia instancia en un VPS garantiza que siempre esté disponible para tu equipo, accesible solo dentro de tu infraestructura y sin depender de versiones alojadas públicamente, algo crítico para las operaciones de seguridad y los flujos de trabajo de respuesta a incidentes que manejan datos confidenciales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de CyberChef

Más de 300 operaciones integradas

Cubre Base64, AES, hash SHA, expresiones regulares, análisis de IP, compresión y docenas de otras operaciones de transformación de datos sin escribir ningún código.

Encadenamiento de recetas

Encadena múltiples operaciones en recetas reutilizables que se pueden guardar y compartir a través de una URL, lo que permite flujos de trabajo de transformación de datos repetibles y documentados.

Procesamiento del lado del cliente

Todas las operaciones se ejecutan completamente en el navegador: los datos nunca abandonan tu máquina, lo que lo hace seguro para investigaciones de seguridad sensibles y análisis confidenciales.

Detección automática mágica

La operación Magic identifica automáticamente esquemas de codificación desconocidos y sugiere las operaciones correctas para decodificarlos, acelerando la clasificación y el análisis.

Depuración de puntos de interrupción

Recorre las recetas con puntos de interrupción para inspeccionar los estados intermedios de los datos y solucionar problemas en pipelines de transformación complejos de varias etapas.

¿Por qué ejecutar CyberChef en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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