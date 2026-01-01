Implementa Hoppscotch con un solo clic.
Plataforma de desarrollo de API de cÃ³digo abierto compatible con REST, GraphQL, WebSocket y colaboraciÃ³n en equipo en tiempo real.
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Todo lo que puedes crear con Hoppscotch
Hoppscotch es una plataforma moderna y ligera para el desarrollo y prueba de API que cubre el ciclo de vida completo de las API, desde la creaciÃ³n y prueba de solicitudes hasta la documentaciÃ³n y el intercambio de colecciones con tu equipo. Es compatible con REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events y WebRTC en una Ãºnica interfaz, con variables de entorno, scripts de pre-solicitud y opciones de autenticaciÃ³n avanzadas, incluyendo OAuth 2.0.
Alojar Hoppscotch en tu propio VPS mantiene todas las claves de API, las cargas Ãºtiles de las solicitudes y los datos del espacio de trabajo del equipo completamente en tu infraestructura, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos de los clientes de API basados en la nube mientras elimina los costes de suscripciÃ³n por puesto a medida que tu equipo crece.
Funciones clave de Hoppscotch
Pruebas multiprotocolo
Prueba conexiones REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events y WebRTC desde una Ãºnica interfaz unificada.
Espacios de trabajo en equipo
Comparte colecciones y colabora en tiempo real con compaÃ±eros de equipo en espacios de trabajo compartidos sin salir de tu infraestructura privada.
AutenticaciÃ³n avanzada
El soporte integrado para OAuth 2.0, tokens Bearer, autenticaciÃ³n bÃ¡sica y claves de API cubre prÃ¡cticamente todos los esquemas de autenticaciÃ³n.
Variables de entorno
Cambia entre entornos de desarrollo, staging y producciÃ³n al instante sin editar manualmente los parÃ¡metros de solicitud.
GestiÃ³n de colecciones
Organiza las solicitudes en colecciones versionadas con soporte de importaciÃ³n y exportaciÃ³n para formatos Postman y OpenAPI.
Â¿Por quÃ© ejecutar Hoppscotch en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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