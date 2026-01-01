Hoppscotch es una plataforma moderna y ligera para el desarrollo y prueba de API que cubre el ciclo de vida completo de las API, desde la creaciÃ³n y prueba de solicitudes hasta la documentaciÃ³n y el intercambio de colecciones con tu equipo. Es compatible con REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events y WebRTC en una Ãºnica interfaz, con variables de entorno, scripts de pre-solicitud y opciones de autenticaciÃ³n avanzadas, incluyendo OAuth 2.0.

Alojar Hoppscotch en tu propio VPS mantiene todas las claves de API, las cargas Ãºtiles de las solicitudes y los datos del espacio de trabajo del equipo completamente en tu infraestructura, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos de los clientes de API basados en la nube mientras elimina los costes de suscripciÃ³n por puesto a medida que tu equipo crece.