Despliega Explo con un solo clic.
Motor de descubrimiento de música autoalojado que crea automáticamente listas de reproducción a partir de las recomendaciones de ListenBrainz y las descarga a tu biblioteca.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Explo
Explo es un servidor de descubrimiento de música autoalojado que conecta tu historial de escucha de ListenBrainz con tu biblioteca de música personal. Extrae listas de reproducción de recomendaciones semanales y diarias de ListenBrainz, encuentra las pistas coincidentes a través de YouTube o Soulseek, las descarga y crea listas de reproducción directamente dentro de Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic o MPD — automáticamente, según un horario que tú controlas.
A diferencia de los servicios de streaming que bloquean las recomendaciones tras suscripciones y algoritmos opacos, Explo te ofrece total transparencia: cada recomendación es rastreable a tus datos de escucha reales en ListenBrainz, y cada pista descargada reside en tu propio servidor. La interfaz web integrada te permite gestionar horarios, explorar el historial de listas de reproducción y configurar todas las integraciones sin editar archivos de configuración.
Funciones clave de Explo
Descubrimiento de ListenBrainz
Extrae las listas de reproducción Exploración Semanal, Sesiones Semanales y Sesiones Diarias directamente de tu cuenta de ListenBrainz: recomendaciones basadas completamente en tu propio historial de escucha.
Soporte multiservidor
Se integra con Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic y MPD, creando listas de reproducción directamente dentro de cualquier servidor de música que ya tengas en funcionamiento.
Automatización programada
Las programaciones cron configurables ejecutan el descubrimiento automáticamente: configúralas una vez y la música nueva aparecerá en tu biblioteca cada semana sin pasos manuales.
Descarga de YouTube y Soulseek
Encuentra y descarga pistas a través de YouTube (con yt-dlp) o Soulseek (a través de Slskd), con filtros de calidad, selección de formato y deduplicación inteligente.
Gestión de la UI web
Explora los archivos de listas de reproducción, activa ejecuciones manuales, ajusta las programaciones y gestiona toda la configuración del servidor de música desde una única interfaz de navegador autenticada.
¿Por qué ejecutar Explo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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