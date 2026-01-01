Despliega TPV de código abierto con un solo clic.
Sistema de punto de venta basado en la web para tiendas minoristas con gestión de inventario, gestión de clientes e informes de ventas.
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Todo lo que puedes crear con Open Source POS
TPV de código abierto es un sistema de punto de venta basado en web y PHP, diseñado para pequeñas tiendas minoristas, cafeterías y negocios de servicios que necesitan un sistema de caja completo sin tarifas SaaS por terminal. La interfaz basada en navegador funciona en cualquier tablet, portátil o PC de mostrador, así, el mismo backend gestiona el proceso de pago, las actualizaciones de inventario y los informes desde cualquier dispositivo en la red local.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de ventas y los datos de precios en una infraestructura que tú controlas, sin suscripción mensual, sin porcentaje por transacción y sin dependencia del proveedor. La base de datos MariaDB incluida se aprovisiona automáticamente y se mantiene en volúmenes con nombre para actualizaciones seguras.
Funciones clave de Open Source POS
Caja minorista
Procesa ventas, devoluciones y apartados con escaneo de códigos de barras, búsqueda de artículos y recibos personalizables impresos en impresoras térmicas estándar.
Seguimiento de inventario
Controla los niveles de existencias, establece umbrales de reabastecimiento y gestiona proveedores en múltiples categorías de artículos con ajustes automáticos con cada venta.
Gestión de clientes
Mantener una base de datos de clientes con el historial de compras, puntos de fidelidad, saldos de crédito de la tienda y niveles de precios por cliente.
Informes de ventas
Generar informes detallados sobre ventas, impuestos, pagos, beneficios y descuentos a través de rangos de fechas configurables y filtros de empleados.
Cuentas de empleados
Crea inicios de sesión individuales para empleados con permisos basados en roles para separar el acceso de cajero, gerente e informes en un terminal compartido.
Impuestos multidivisa
Configura múltiples tasas de impuestos, monedas y métodos de pago para adaptarte a las normas minoristas locales y a las preferencias de pago de los clientes.
¿Por qué ejecutar Open Source POS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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