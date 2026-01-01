Hasta un 69% de descuento en Uptrace

Implementa Uptrace con un solo clic.

Plataforma APM de código abierto para trazas distribuidas, métricas y registros, construida de forma nativa sobre OpenTelemetry.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Uptrace con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Uptrace

Uptrace es una plataforma de monitorización del rendimiento de aplicaciones (APM) de código abierto que unifica trazas distribuidas, métricas y registros de aplicaciones instrumentadas con OpenTelemetry en una única interfaz. Construida sobre ClickHouse para el almacenamiento de telemetría de alto rendimiento y PostgreSQL para los metadatos, ofrece las capacidades de observabilidad de Datadog y New Relic sin tarifas de licencia por host ni preocupaciones sobre la residencia de los datos.

Alojar Uptrace en tu propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en tu propia infraestructura sin precios por span o por registro. Cualquier aplicación instrumentada con los SDK de OpenTelemetry —en Go, Python, Node.js, Java, .NET y más— puede enviar datos directamente a través de OTLP sin configuración adicional.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Uptrace

Rastreo distribuido

Visualiza los flujos de solicitudes a través de microservicios con detalles completos de los tramos, gráficos de llama y mapas de dependencia de servicios para identificar cuellos de botella de latencia.

Métricas & paneles de control

Motor de métricas compatible con PromQL con más de 50 paneles preconfigurados para frameworks populares, bases de datos y componentes de infraestructura.

Búsqueda centralizada de registros

Ingiere y busca a texto completo registros estructurados junto con trazas y métricas correlacionadas en una única interfaz de consulta unificada.

Alertas y notificaciones

Configura alertas basadas en umbrales o de anomalías con enrutamiento a correo electrónico, Slack, PagerDuty o puntos finales de webhook personalizados.

Ingesta nativa de OTLP

Aceptar telemetría de cualquier SDK de OpenTelemetry a través de gRPC o HTTP sin adaptadores personalizados, colectores o agentes propietarios.

¿Por qué ejecutar Uptrace en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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