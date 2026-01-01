Mbin es un agregador de contenido federado y de código abierto que combina el intercambio de enlaces, discusiones encadenadas, votaciones y microblogging en una única plataforma. Como un fork de Kbin mantenido por la comunidad, se comunica de forma nativa con ActivityPub, por lo que tu instancia interoperará con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y el fediverso en general sin puentes ni complicaciones adicionales.

Ejecutar Mbin en tu propio VPS te da un rincón autogobernado del fediverso donde tú estableces las reglas, moderas las revistas y guardas cada publicación y voto en una base de datos de tu propiedad. No hay una empresa central, ni publicidad, ni un feed algorítmico que reorganice las líneas de tiempo, ni términos de plataforma que puedan cambiar sin previo aviso.