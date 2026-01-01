Implementa OMERO con una instalación en un clic.
Plataforma de gestión de datos de imágenes de código abierto para microscopía científica con un visor web multidimensional.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OMERO
OMERO es la plataforma de gestión de datos Open Microscopy Environment diseñada para laboratorios de investigación que trabajan con datos de bioimágenes multidimensionales. Importa imágenes de microscopía de más de 150 formatos de archivo propietarios a través de Bio-Formats, las mantiene en un repositorio consultable y las sirve a través de un visor web que gestiona canales, lapso de tiempo y pilas Z sin software propietario.
Alojar OMERO en tu VPS da a los grupos de laboratorio control total sobre los datos de imagen sin procesar, las anotaciones y los permisos de acceso, mientras agrupa el back end de OMERO.server, el front end de OMERO.web y un repositorio PostgreSQL en una única implementación.
Funciones clave de OMERO
Visor multidimensional
Explora pilas Z, secuencias time-lapse y adquisiciones multicanal directamente en el navegador sin instalar software de microscopía de escritorio.
Importación de Bio-Formats
Ingerir imágenes de más de 150 formatos de microscopía propietarios y conservar los metadatos originales a través de la biblioteca Bio-Formats incluida.
Grupos y permisos
Organizar a los investigadores en grupos colaborativos con permisos de solo lectura, lectura y anotación o lectura y escritura en conjuntos de datos y proyectos compartidos.
Anotaciones y etiquetas
Adjunta etiquetas, calificaciones, comentarios, pares clave-valor y archivos adjuntos a las imágenes para que el contexto experimental permanezca vinculado a los datos sin procesar.
Scripts y APIs
Automatiza los procesos de análisis a través de las API de Python, Java y MATLAB o ejecuta scripts OMERO del lado del servidor en conjuntos de datos completos.
¿Por qué ejecutar OMERO en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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