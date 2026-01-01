Implementa Yopass con instalación en un solo clic.
Servicio para compartir secretos cifrados para enviar contraseñas y datos sensibles mediante enlaces de un solo uso autodestructibles.
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Yopass es un servicio de intercambio de secretos cifrados de código abierto que te permite compartir de forma segura contraseñas, tokens y archivos confidenciales sin dejarlos en hilos de correo electrónico, registros de chat o tickets de soporte. Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de ser enviados al servidor. La clave de descifrado nunca llega al servidor, por lo que ni siquiera el anfitrión puede leer tus secretos. Cada secreto obtiene una URL única de un solo uso que se autodestruye automáticamente después de ser visto o después de un período de caducidad configurable.
Autoalojar Yopass en tu VPS le da a tu organización un canal privado y auditable para compartir credenciales y datos de configuración confidenciales. No hay cuentas que gestionar, ni seguimiento, ni almacenamiento en texto plano. Solo una interfaz limpia para intercambiar secretos de forma segura dentro de los equipos o con terceros.
Funciones clave de Yopass
Cifrado de extremo a extremo
Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de la transmisión, asegurando que el servidor nunca tenga acceso a datos en texto plano.
Enlaces únicos
Cada secreto genera una URL única que se destruye permanentemente después de la primera visualización, evitando el re-acceso no autorizado.
Caducidad configurable
Establece que los secretos caduquen automáticamente después de horas, días o semanas para que los enlaces olvidados no puedan ser utilizados para recuperar datos sensibles obsoletos.
Protección de contraseña personalizada
Añade una frase de contraseña opcional a un secreto para una capa adicional de protección más allá del propio enlace de un solo uso.
Compartir archivos
Subir y compartir archivos cifrados junto con secretos de texto, con cifrado en streaming que mantiene el contenido de los archivos privado de extremo a extremo.
No se requieren cuentas
Los destinatarios acceden a los secretos a través de un enlace directo sin necesidad de iniciar sesión, lo que facilita enormemente compartir credenciales con contratistas externos o clientes.
¿Por qué ejecutar Yopass en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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