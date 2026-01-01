Yopass es un servicio de intercambio de secretos cifrados de código abierto que te permite compartir de forma segura contraseñas, tokens y archivos confidenciales sin dejarlos en hilos de correo electrónico, registros de chat o tickets de soporte. Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de ser enviados al servidor. La clave de descifrado nunca llega al servidor, por lo que ni siquiera el anfitrión puede leer tus secretos. Cada secreto obtiene una URL única de un solo uso que se autodestruye automáticamente después de ser visto o después de un período de caducidad configurable.

Autoalojar Yopass en tu VPS le da a tu organización un canal privado y auditable para compartir credenciales y datos de configuración confidenciales. No hay cuentas que gestionar, ni seguimiento, ni almacenamiento en texto plano. Solo una interfaz limpia para intercambiar secretos de forma segura dentro de los equipos o con terceros.