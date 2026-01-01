Automatisch es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que te permite conectar aplicaciones y automatizar tareas repetitivas a través de una interfaz visual sin código. Al igual que Zapier o Make, creas flujos que activan acciones entre servicios, pero con Automatisch, todos tus datos y la lógica de automatización permanecen en tu propio servidor sin precios por tarea ni límites de uso.

Autoalojar Automatisch significa que tus credenciales de API, los datos de tus flujos de trabajo y la lógica de negocio nunca abandonan tu infraestructura. Esta implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento de flujos de trabajo, Redis para la cola de tareas y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución en segundo plano fiable. Inicia sesión con las credenciales predeterminadas y cámbialas inmediatamente desde la configuración.