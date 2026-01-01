Tracktor es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas, diseñada para dar a individuos y pequeñas empresas visibilidad total sobre sus vehículos y activos. Ofrece un panel de control limpio y autoalojado para registrar viajes, gestionar vehículos y monitorizar la actividad de la flota, sin cuotas de suscripción ni intercambio de datos con terceros.

Construido sobre una pila ligera de Node.js con almacenamiento SQLite, Tracktor es fácil de implementar y requiere recursos mínimos. Los datos de tu flota permanecen en tu propio servidor, dándote control total sobre el acceso, la privacidad y la retención. A los visitantes primerizos se les pide que registren una cuenta de administrador, haciendo que la configuración inicial sea fluida.