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Rastreador web de código abierto que convierte sitios web en Markdown limpio y listo para LLM para pipelines de datos de IA.
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Crawl4AI es un rastreador web y extractor de datos avanzado diseñado específicamente para aplicaciones de IA. Transforma el contenido web en una salida estructurada en Markdown lista para LLM, lo que la convierte en la base ideal para sistemas RAG (Generación Aumentada por Recuperación), conjuntos de datos de entrenamiento y pipelines de contenido impulsados por IA. Con más de 50.000 estrellas en GitHub, se ha convertido en la solución de rastreo preferida en la comunidad de desarrolladores de IA.
La plataforma es compatible con el control total del navegador para sitios con mucho JavaScript, rastreo asíncrono con agrupación de navegadores, filtrado inteligente de contenido y acceso a la API RESTful; todo ello incluido con un panel de control de monitorización en tiempo real y un entorno de pruebas interactivo. El autoalojamiento de Crawl4AI en tu VPS te proporciona capacidad de cómputo dedicada para operaciones de rastreo intensivas y control total sobre el manejo de datos sin enrutar contenido sensible a través de servicios de terceros.
Funciones clave de Crawl4AI
Salida lista para LLM
Convierte las páginas rastreadas en Markdown limpio optimizado para alimentar directamente a pipelines de modelos de lenguaje y sistemas RAG.
Control completo del navegador
Gestiona páginas renderizadas con JavaScript y contenido dinámico mediante la agrupación de navegadores para extraer datos de forma precisa y con alto rendimiento.
Acceso a la API RESTful
Expone puntos finales HTTP para integrar el rastreo web en aplicaciones existentes y flujos de trabajo de datos automatizados.
Monitoreo en tiempo real
El panel de control integrado y el entorno interactivo te permiten rastrear operaciones de rastreo, probar estrategias de extracción y depurar configuraciones en tiempo real.
Filtrado inteligente
Las estrategias de extracción estructurada filtran el ruido y aíslan el contenido relevante, reduciendo el trabajo de postprocesamiento en tu pipeline de IA.
¿Por qué ejecutar Crawl4AI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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