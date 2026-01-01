Despliega Flagsmith con un solo clic.
Servicio de bandera de características de código abierto y configuración remota para desplegar código de forma oculta, ejecutar pruebas A/B y segmentar a los usuarios por segmento.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Flagsmith
Flagsmith es una plataforma de código abierto de indicadores de características y configuración remota que permite a los desarrolladores implementar código detrás de conmutadores, dirigir características a segmentos de usuarios y ejecutar pruebas A/B sin redesplegar. Construido como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly y Split, proporciona valores de indicadores por entorno, despliegues porcentuales, variaciones multivariantes, registros de auditoría y SDKs para cada lenguaje de programación principal y framework móvil.
Alojar Flagsmith en tu propio VPS mantiene cada indicador de características, segmento de usuario y decisión de despliegue dentro de tu infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría ver cómo se implementa tu producto. El procesador de tareas incluido gestiona la entrega de webhooks, los cambios de indicadores programados y el archivo de registros de auditoría de forma asíncrona sin bloquear las solicitudes de evaluación de indicadores.
Funciones clave de Flagsmith
Marcadores y configuración remota
Activa o desactiva funciones, segmenta por usuario, ofrece variaciones multivariantes y proporciona valores de configuración remota desde una única plataforma.
Promoción multi-entorno
Promueve los valores de los indicadores de desarrollo a preproducción y a producción con copia con un clic y anulaciones por entorno para despliegues seguros.
Despliegues porcentuales
Desplegar funciones gradualmente por porcentaje de tráfico con una segmentación persistente por usuario, para que el mismo usuario reciba un tratamiento consistente en todas las sesiones.
Auditoría y aprobaciones
Registro de auditoría completo de cada cambio de indicador con flujos de trabajo opcionales de aprobación de solicitudes de cambio para indicadores sensibles en entornos de producción.
SDKs en tiempo real
SDKs oficiales para JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native y Flutter con caché de evaluación local.
Integraciones y webhooks
Las integraciones de Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket y webhook notifican a tu equipo y a las canalizaciones de CI cuando los indicadores cambian en producción.
¿Por qué ejecutar Flagsmith en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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