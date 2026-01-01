Hasta un 69% de descuento en Traggo

Despliega Traggo con un solo clic.

Rastreador de tiempo autohospedado basado en etiquetas que sustituye las jerarquías de proyectos por una línea de tiempo flexible y etiquetada.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Traggo con un solo clic.

Elige un plan VPS para Traggo

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Traggo

Traggo es un rastreador de tiempo de código abierto y autoalojado que organiza cada entrada como un lapso en una línea de tiempo, en lugar de una fila dentro de una jerarquía de proyectos rígida. Cada entrada se enriquece con etiquetas arbitrarias — cliente, proyecto, tarea, facturable, lo que quieras — y el panel de control analiza el tiempo combinando las etiquetas como necesites, sin obligarte a elegir una estructura de desglose canónica de antemano.

Autoalojar Traggo en tu propio VPS mantiene las hojas de tiempo, la información del cliente y el contexto relevante para la facturación dentro de una infraestructura que tú controlas, en lugar de un proveedor de seguimiento de tiempo SaaS. El único binario de Go más la base de datos SQLite lo hace lo suficientemente ligero como para coexistir con otros servicios en un VPS pequeño, y el modelo basado en etiquetas se adapta por igual a consultores, autónomos, agencias y equipos de producto.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Traggo

Seguimiento basado en etiquetas

Reemplaza las jerarquías de proyectos anidadas con etiquetas arbitrarias para que la misma entrada pueda aparecer en informes de clientes, proyectos y facturables simultáneamente.

Vista de línea de tiempo

Arrastra segmentos en una línea de tiempo diaria para iniciar, detener, dividir y editar registros de tiempo rápidamente sin escribir marcas de tiempo precisas.

Informes flexibles

Segmenta el tiempo registrado por cualquier combinación de etiquetas en rangos de fechas configurables, y luego exporta los resultados a CSV para la facturación.

Soporte multiusuario

Crea cuentas de usuario separadas con roles de administrador y normales para que un equipo pequeño pueda compartir una única instancia de Traggo con hojas de tiempo aisladas.

API de GraphQL

Impulsa automatizaciones, paneles de control e integraciones a través de la API GraphQL documentada en lugar de extraer datos de la interfaz de usuario web.

Huella reducida

Un único binario de Go respaldado por SQLite significa un bajo uso de disco y memoria, ideal para instalar en un VPS existente sin aprovisionar nuevos recursos.

¿Por qué ejecutar Traggo en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

AFFiNE

AFFiNE

Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IA

Desplegar
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA pensado como alternativa a Notion

Desplegar
BeaverHabits

BeaverHabits

Rastreador de hábitos minimalista autoalojado centrado en los registros diarios y las rachas

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.