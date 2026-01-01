Despliega Traggo con un solo clic.
Rastreador de tiempo autohospedado basado en etiquetas que sustituye las jerarquías de proyectos por una línea de tiempo flexible y etiquetada.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Traggo
Traggo es un rastreador de tiempo de código abierto y autoalojado que organiza cada entrada como un lapso en una línea de tiempo, en lugar de una fila dentro de una jerarquía de proyectos rígida. Cada entrada se enriquece con etiquetas arbitrarias —
cliente,
proyecto,
tarea,
facturable, lo que quieras — y el panel de control analiza el tiempo combinando las etiquetas como necesites, sin obligarte a elegir una estructura de desglose canónica de antemano.
Autoalojar Traggo en tu propio VPS mantiene las hojas de tiempo, la información del cliente y el contexto relevante para la facturación dentro de una infraestructura que tú controlas, en lugar de un proveedor de seguimiento de tiempo SaaS. El único binario de Go más la base de datos SQLite lo hace lo suficientemente ligero como para coexistir con otros servicios en un VPS pequeño, y el modelo basado en etiquetas se adapta por igual a consultores, autónomos, agencias y equipos de producto.
Funciones clave de Traggo
Seguimiento basado en etiquetas
Reemplaza las jerarquías de proyectos anidadas con etiquetas arbitrarias para que la misma entrada pueda aparecer en informes de clientes, proyectos y facturables simultáneamente.
Vista de línea de tiempo
Arrastra segmentos en una línea de tiempo diaria para iniciar, detener, dividir y editar registros de tiempo rápidamente sin escribir marcas de tiempo precisas.
Informes flexibles
Segmenta el tiempo registrado por cualquier combinación de etiquetas en rangos de fechas configurables, y luego exporta los resultados a CSV para la facturación.
Soporte multiusuario
Crea cuentas de usuario separadas con roles de administrador y normales para que un equipo pequeño pueda compartir una única instancia de Traggo con hojas de tiempo aisladas.
API de GraphQL
Impulsa automatizaciones, paneles de control e integraciones a través de la API GraphQL documentada en lugar de extraer datos de la interfaz de usuario web.
Huella reducida
Un único binario de Go respaldado por SQLite significa un bajo uso de disco y memoria, ideal para instalar en un VPS existente sin aprovisionar nuevos recursos.
¿Por qué ejecutar Traggo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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