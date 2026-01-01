Despliega CKAN con una instalación de un solo clic.
Plataforma de portal de datos de código abierto para publicar, compartir y descubrir conjuntos de datos de investigación y gubernamentales.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con CKAN
CKAN es el sistema de gestión de datos de código abierto líder utilizado por gobiernos nacionales, regionales y municipales, junto con instituciones de investigación, para impulsar portales de datos públicos. Combina un catálogo de conjuntos de datos estructurado, esquemas de metadatos enriquecidos, un backend de búsqueda de texto completo y un DataStore tabular que expone archivos CSV y Excel subidos a través de una API REST consultable.
Alojar CKAN en tu propio VPS mantiene cada conjunto de datos, estructura organizativa y token de API bajo tu control, sin tarifas por conjunto de datos y sin acceso de terceros a tus registros. La plataforma es altamente extensible a través de cientos de plugins de la comunidad que cubren la recolección de datos, datos espaciales, intercambio DCAT, inicio de sesión único y esquemas personalizados.
Funciones clave de CKAN
Catálogo de conjuntos de datos enriquecido
Organiza conjuntos de datos en grupos y organizaciones con esquemas de metadatos personalizados, etiquetas, licencias y un historial de revisiones completo por recurso.
API de DataStore consultable
Los archivos CSV y Excel cargados se insertan en un DataStore con respaldo de PostgreSQL que expone funciones de filtrado, ordenación y consultas SQL a través de REST.
Búsqueda con Solr
Un índice Solr dedicado ofrece una búsqueda facetada rápida a través de títulos, descripciones, etiquetas y campos personalizados, incluso en portales con millones de registros.
Recolectores y DCAT
Extraer metadatos de otros puntos finales CKAN, CSW y DCAT para federar conjuntos de datos entre instituciones sin reintroducción manual.
Permisos granulares
Los roles basados en la organización te permiten controlar quién puede crear, editar y publicar conjuntos de datos, con estados de visibilidad públicos, privados y en borrador por recurso.
¿Por qué ejecutar CKAN en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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